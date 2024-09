Finsta y rinsta: ¿Por qué los adolescentes tienen tantos perfiles en Instagram?

Las redes sociales han transformado por completo la forma en la que los adolescentes y los jóvenes interactúan, se comunican y se expresan. Estas plataformas se han convertido en espacios vitales para la socialización y, para muchos adolescentes, representan una extensión de su vida social, ya que en sus cuentas comparten momentos importantes, selfies, fotos con amigos o con familiares... Una interacción constante llena de likes y comentarios. Asimismo, les sirven para seguir a sus ídolos y estar al día de todo lo que hacen (y promocionan).

Además, el lenguaje ha ido evolucionando y ya no nos es extraño escuchar palabras como follower, like, trend, post, story o reel. Ahora, a este particular diccionario sobre términos relacionados con las redes sociales podemos añadir dos más: Finsta y rinsta.

Chicas haciéndose un selfie | Pexels

¿Qué significan finsta y rinsta?

El origen de estas palabras lo encontramos en Instagram. Rinsta es la abreviatura de Real Instagram y se refiere a la cuenta principal y abierta de una persona. Aquí el contenido es más de postureo, más cuidadoso, diseñado para proyectar una imagen más idealizada. No pueden faltar los filtros, las fotos de momentos idílicos e instantáneas alineadas con los estándares estéticos y sociales. El abanico de seguidores es amplio: desde amigos y familiares hasta conocidos y desconocidos.

Por su parte, Finsta deriva de la abreviatura de Fake Instagram, es decir Falso Instagram, y es la cuenta privada o secundaria. Es muy popular entre los adolescentes y los jóvenes crear otro perfil para colgar un contenido más personal, informal y compartir aspectos de su vida que no quieren mostrar en su cuenta principal. Por eso, el círculo de seguidores es mucho más reducido, como por ejemplo, los amigos de confianza. En estos perfiles, se pueden encontrar publicaciones muy distintas a las primeras: sin filtros, memes, selfies desenfocados, a contraluz... es decir, imágenes en las que no existe esa exigencia por mantener una imagen perfecta y fuera de la presión social y los cánones impuestos por las redes sociales.

La contradicción de los finsta y los rinsta

Ahora bien, después de leer las definiciones de cada concepto, salta una pregunta. Si el finsta es el perfil donde se muestran más naturales, más reales, ¿por qué se llama Falso Instagram? En este sentido, puede haber dos derivadas:

1. El término fake hace referencia al hecho de que la cuenta es privada, por lo tanto, se asemeja más a una definición de oculto que de falso.

2. Fake puede referirse a una ironía hacia los patrones de las redes sociales.

Chica posando | Unsplash

Siguiendo esta línea, el rinsta es el perfil menos real de los dos, ya que es donde se publican las imágenes más editadas, retocadas y alejadas de la vida real de la persona. Es el espacio donde se buscan likes, comentarios y aceptación social. Aun así, se le llama real, no por la autenticidad del contenido, sino porque es el perfil público, el visible para todos.