Decora el árbol de Navidad a tu manera eligiendo el estilo, los colores y los adornos

La Navidad ya está aquí y si quieres que tu árbol sea el centro de todas las miradas, puedes conseguirlo, aunque no sea el más sofisticado ni el más luminoso. Basta con elegir la gama de tus colores favoritos, los que se adecuen mejor a tu personalidad, con dos o tres, será suficiente.

Para un estilo nórdico, tendrías que apostar por colores como el blanco, beige y madera natural, complementando con figuras de fieltro, ratán, lino o madera que aporten calidez y textura. Si prefieres la clásica Navidad de cuentos y gnomos, los tonos rojizos, verdes y dorados no fallan nunca, así como las bolas brillantes, los lazos XL, campanitas y bastones de caramelo harán que tu árbol sea un guiño a la tradición. Recuerda que todo va por gustos y que, la elección que hagas, estará bien, no hay nada establecido como norma.

Decoración de árbol de Navidad | iStock

Si ninguno de los anteriores te convence porque lo tuyo es el glamour, deja que el dorado, la plata, el champán o el rosa empolvado marquen las pautas, y completa tu decoración con adornos cargados de brillo, glitter, cristales o flores llamativas que lo llenen de lujo, así lo hacen las grandes marcas en las calles más céntricas. Pero, si prefieres innovar, lo mejor es dar un toque contemporáneo, mezcla negro, blanco y azul profundo, y apuesta por adornos geométricos, minimalistas o metálicos mate que aporten modernidad y estilo.

Árbol de Navidad | iStock

Hay muchas opciones para ti, elige sin miedo. Si realmente eres amante del farmhouse y tu corazón se inclina por lo rústico, los verdes apagados, los marrones y el dorado envejecido son tus protegidos este mes, combínalos con piñas, yute, figuras de animales o piezas artesanales que simbolicen la naturaleza y el calor del hogar. Es una forma increíble para que la decoración te lleve a recuerdos pasados, e incluso a la infancia.

Árbol rústico de Navidad | iStock

Cuando hayas terminado de decidir los colores y las formas, pasarás a otra parte que también es divertida: las luces. Eso sí, colócalas con cuidado, de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. La luz cálida aporta un aire clásico y acogedor, mientras que la fría logrará un efecto más moderno y vanguardista. Con estos consejos, tu árbol será la joya de la corona este año, donde toda la familia querrá hacerse las fotos familiares.

Decoración árbol de Navidad | iStock

Una vez elegidos los colores y el estilo que tanto te caracteriza, llega el momento de colocar los adornos. Combina los grandes, medianos y pequeños para crear sensación de equilibrio visual. Añade diferentes materiales y texturas para aportar relieve, y no olvides incluir algunos adornos protagonistas, llamativos, que se conviertan en el centro de todo...¡una estrella en la cúspide!