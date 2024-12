No te enredes: esta es la alternativa a las luces LED del árbol de Navidad

Ahora sí, ha llegado el momento. A pocas semanas de Navidad, hay que ir pensando en cómo vas a decorar tu casa, si es que no lo has hecho ya. Aunque vayas a utilizar los mismos adornos de siempre, no está de más ser previsor y revisar unos cuantos días antes que todo funciona bien para luego no tener sorpresas y tener que comprar algo nuevo deprisa y corriendo.

El ornamento que no puede faltar en tu salón es el árbol de Navidad, ya sea natural o artificial, decorado con bolas, guirnaldas y, por supuesto, luces. Blancas, cálidas, de colores, estáticas o parpadeantes, estas pequeñas bombillas son las encargadas de darle el toque mágico a cualquier rincón de la casa y crear un ambiente acogedor y festivo.

Con el paso del tiempo, las luces navideñas han ido evolucionando. Primero fueron las bombillas incandescentes, que consumían mucha energía y se solían sobrecalentar, y años más tarde las cambiamos por luces LED, mucho más eficientes, duraderas y seguras, además de ofrecer una amplia variedad de colores y modos.

Luces LED | Freepik

Actualmente, han aparecido otras que tienen todos los números para ir sustituyendo progresivamente a los LEDS: las luces de fibra óptica.

Así son las luces de fibra óptica para el árbol de Navidad

Desde el medio italiano Gazzettino del Golfo apuntan que este tipo de luces son tendencia este 2024. De hecho, algunos árboles artificiales que ya se comercializan llevan esta iluminación, que está integrada en las ramas. Por lo tanto, podemos decir adiós a esos enredos con el cable a la hora de colocarlo alrededor del árbol.

Las luces de fibra óptica ofrecen un modo de iluminación con diferentes colores que van cambiando de una forma suave y gradual, y son mucho más seguras porque no se genera calor en los filamentos. Estos, fabricados con vidrio o plástico, están conectados a una fuente central y recorren el árbol por las ramas, algo que le da un toque minimalista y crea un brillo continuo y uniforme.

Luces de fibra óptica | Freepik

Hay algunos modelos de luces que permiten ajustar los patrones y la velocidad del cambio de color gracias a unos mandos a distancia. Esto permite crear una atmósfera personalizada para que estés a gusto en tu hogar.

Uno de los inconvenientes es que los cables son bastante frágiles, así que hay que tratarlos con cariño, ya que se pueden dañar si se manipulan incorrectamente.

En Amazon puedes encontrar varias opciones como, por ejemplo, esta:

Árbol de Navidad con luces de fibra óptica HOMCOM | amazon.es

Las diferencias entre las luces LED y las de fibra óptica

Las luces LED son pequeños diodos que emiten la luz de manera directa, gastan poca electricidad, suelen durar mucho tiempo y son más económicas que las de fibra óptica.

Estas, en cambio, son más caras (pero de mayor calidad), necesitan una fuente para iluminarse (esta fuente puede ser, precisamente, un LED) y no se calientan porque la luz no se genera en el mismo cable de fibra. Como el cable es flexible, se puede adaptar a diferentes puntos y es perfecto para iluminar tanto objetos curvos como rectos.