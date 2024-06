Consejos e ideas para viajar con niños en avión

Las vacaciones están a punto de llegar y si has pensado viajar con la familia, seguramente ya lo estáis acabando de planear (o quizá ya lo tienes todo preparado). Si optas por coger un avión y tienes hijos pequeños, es posible que necesiten distraerse durante el viaje. Por eso, hemos recopilado una serie de consejos e ideas para que el vuelo se les haga lo más distraído y cómodo posible.

Además, te dejamos algunas indicaciones y recomendaciones, como por ejemplo, qué hacer con el cochecito o si es necesaria una sillita para el asiento del avión.

Niño en un avión | Unsplash

Consejos para antes de subir al avión

Si tu hijo está nervioso o inquieto por el viaje

Si momentos antes de embarcar o los días anteriores al viaje, notas a tu hijo inquieto por subir al avión, puedes avanzarte y explicarle qué hará el avión (los momentos de despegue y aterrizaje, posibles turbulencias...), las normas de seguridad y de comportamiento (cinturón, estar en silencio...), los profesionales y cuál es su trabajo (azafatas, piloto...), etc.

Documentación

Comprobar que llevas la documentación necesaria. Esta es la que debes llevar, sea cual sea la edad del niño, según informa Aena, la empresa pública española que gestiona muchos de los aeropuertos del país:

- En los vuelos nacionales, la compañía puede pedir el libro de familia.

- En vuelos a países del espacio Schengen o de la UE fuera de Schengen: DNI o pasaporte en vigor.

- En vuelos internacionales fuera del espacio Schengen: Pasaporte en vigor y visado (si es necesario).

En el aeropuerto

Angie, instagramer que en su cuenta @eyesofthemoon recoge tips sobre maternidad, recomienda llevar las mínimas maletas posibles y una mochila pequeña con cosas imprescindibles para tenerla dentro del avión.

También nos previene de que a los niños no les gusta esperar, por eso, cuenta, "yo llego puntual, pero trato, por ejemplo, de no alargar mucho esos tiempos de espera". Para distraerse mientras no hay que embarcar, pueden jugar en zonas de juego que hay en algunos aeropuertos.

@eyesofthemoon propone tips para viajar con niños | Instagram @eyesofthemoon

Barbie, azafata y youtuber, cuenta en su canal de YouTube (@Barbiebac), que puedes llevar el cochecito hasta la puerta del avión (y luego el personal de la compañía se encarga de llevarlo a la bodega) o un cochecito plegable especial para el avión y guardarlo en los compartimentos superiores con el equipaje de mano.

¿Cómo distraer a los niños durante el vuelo?

Una vez dentro del avión, si el niño es activo y tienes que distraerle, Angie recomienda lo siguiente. Llevar juegos pequeños que quepan dentro de la mochila, unos snacks por si tienen hambre o los cascos y la tablet para ver dibujos, escuchar cuentos...

Otras distracciones pueden ser los cuadernos de actividades o para pintar, material para hacer pulseras o contarle un cuento tú misma.

En el avión, puedes poner a tu hijo en tu regazo usando un cinturón de seguridad especial para ellos o bien en el asiento de al lado con un asiento infantil parecido al que usas en el coche (en este caso, debes contactar con la compañía para saber qué tipo de sillita puedes llevar).