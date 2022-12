Si compartes algún décimo de lotería y te toca, ¿quién y cuánto hay que pagar de impuestos a Hacienda?

Llega una de las épocas más llamativas del año: la Navidad y eso significa que se aproxima la fecha de la lotería de Navidad. Aunque las posibilidades de ganar el Gordo son muy pocas, no es imposible. Existen posibilidades y, aunque resulte increíble puede que te toque este año, por ello debes saber cómo proceder en caso de resultar premiado. Muchas personas compran décimos de lotería y lo comparten a medias con amigos y familiares, pero si ganas un premio te preguntarás ¿cómo se tributa a Hacienda y cuánto dinero te retienen? La Agencia Tributaria se llevará un porcentaje del premio. A continuación, te explicamos la cantidad a tributar y cómo hacerlo.

Siempre dependerá del importe del premio y solo tributarán los premios que superen los 40.000€. Por lo que Hacienda retendrá automáticamente un 20% de la cantidad que supere esa cifra a la hora de pagar el premio. Si el premio es de 400.000€ se tributa por 360.000€, ya que los primeros 40.000€ están exentos, por lo que cada décimo cobraría un total de 328.000€ netos.

De esta forma, si has comprado el décimo con otra persona, primero debéis repartir esta cantidad. Y después, cada una de las personas que lo comparten deben declarar su parte del premio en la declaración de la renta, sin embargo, esto no afectará al IRPF, porque no se suma a la base imponible.

Si no se trata de un décimo compartido y en su lugar es una donación del premio de un agraciado a los familiares o amigos debes tener en cuenta lo siguiente. A cada una de esas personas que reciba parte de este dinero se le aplicaría el tipo de gravamen correspondiente al Impuesto de Donaciones y Sucesiones que se modifica según la Comunidad Autónoma donde habiten.

Lotería de Navidad. | Shutterstock.

Cómo cobrar el dinero del décimo premiado

Seguro que te preguntarás dónde cobrar el premio. Para ello, debes dirigirte a cualquier administración de lotería si la cantidad no supera los 2.000€. Sin embargo, si supera esta cifra deberás ir a alguna de las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para recibir la cantidad. Eso sí, no olvides el DNI de los agraciados del premio, ya que te lo pedirán.

