Cómo reacciona el cuerpo cuando dejas de tomar refrescos

Los refrescos en general pueden llegar a ser adictivos y aunque no son nocivos para el cuerpo, su consumo muy habitual si puede llegar a ser un problema. Esto es debido a que los refrescos suelen llevar una cantidad bastante elevada de azúcares. No obstante, no es solo el azúcar algunos de sus compuestos como los colorantes o saborizantes tampoco son los ingredientes más saludables, por lo que englobaríamos todas las variedades de refrescos desde los considerados light a los que tampoco llevan azúcar. Por ello, lo ideal es hacer un consumo responsable.

Si eres una persona que consume con mucha frecuencia este tipo de bebida y has decidido disminuir o poner fin a su consumo tu cuerpo notará algunos cambios.

Así reaccionará tu cuerpo tras dejar de beber refrescos

En primer lugar, es muy probable que bajes de peso ya que habrás eliminado una gran cantidad de azúcares y calorías vacías que no aportaban ningún nutriente a tu cuerpo. Consumirás menos químicos como el dióxido de carbono, típico de las bebidas carbonatadas, o los ya mencionados colorantes artificiales. Los refrescos también suelen contener fósforo y esto suele impedir que los huesos absorban debidamente el calcio.

Al eliminar ese exceso de azúcar también mejorará tu sistema circulatorio ya que este tipo de bebidas suelen aumentar el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca.

Por otro lado, tus dientes también notarán la diferencia ya que recibirán menos sustancias de ácido cítrico, que suele ser bastante dañino para el esmalte de tus dientes.

Tu hígado también lo notará, mejorará su funcionamiento al no tener que esforzarse tanto en eliminar las toxinas más dañinas que estos llevan. Un consumo prolongado de refrescos puede derivar en algunos problemas renales.

Por tanto, aunque sea una bebida que disfrutes es mejor tomarla con moderación ya que contrariamente a lo que se piensa, estas bebidas provocan más sed de la que quitan.

Seguro que te interesa...

¿Son saludables los refrescos sin azúcar?