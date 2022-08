Cómo meditar en un minuto sin perder la concentración

Este 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación y, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo surgió esta celebración, lo cierto es que se ha popularizado desde hace algunos años, y el hecho de que caiga en plenas vacaciones de verano la coloca en una fecha ideal para aprender a mimarnos un poquito (¡aunque sea por un minuto!).

Y hablando de relajarse, ¿qué mejor manera de hacerlo que meditando? La meditación es una práctica milenaria, gratuita, apta para todas las personas y que no necesita de ningún material. Solamente la voluntad de querer llevarla a cabo.

Sin embargo, no es tan fácil como parece. A lo mejor te cuesta encontrar el momento perfecto para hacerlo porque tu entorno no acompaña, o quizás ya lo has probado, pero sientes que no funciona.

Si este es tu caso, no te preocupes. El escritor Martin Boroson, autor del libro 'One-Moment Meditation' ha elaborado una técnica para aprender a meditar en tan solo un minuto. Así que, aprovechando el Día Mundial de la Relajación, te presentamos los tips para meditar en 60 segundos que, de seguro, contribuirán a tu bienestar físico, mental y emocional.

¿Qué es la meditación y para qué sirve?

La meditación es una práctica milenaria destinada a llevar el cuerpo y la mente hacia un estado de profunda relajación, atención plena, bienestar y plenitud de la consciencia.

Durante la meditación, el individuo entrena la mente mediante técnicas respiratorias para inducir un modo de consciencia que le lleve a un estado de autoobservación pasiva, es decir, sin criticarse a sí mismo, emitir juicios de valor o tratar de analizar lo que se está pensando o sintiendo en cada momento.

El objetivo es estar presente en el "aquí" y el "ahora", permitiendo que cualquier pensamiento, emoción o sensación en el cuerpo le "atraviese" para poder "soltarlo", como si la persona estuviera debajo de una cascada y observara el agua resbalar por su cuerpo, sin juzgar, solo permitiéndolo, sin responder.

Los beneficios de meditar

¿Crees que la meditación es solo para los monjes tibetanos o las personas que buscan una revelación espiritual? ¡Nada más lejos de la realidad! De hecho, deberíamos practicarla a diario debido a sus numerosos beneficios.

Entre muchas otras utilidades, tiene repercusiones positivas para nuestro rendimiento cognitivo, como aumentar la capacidad de retención de la memoria y favorecer la concentración a la hora de realizar una tarea. Pero también:

Nos ayuda a descansar, previene el insomnio.

Relaja la tensión muscular y reduce la tensión arterial.

Previene estrés, ansiedad y fatiga.

Ayuda a mejorar la autoestima y reduce los pensamientos negativos recurrentes.

De hecho, según el artículo científico 'Teoría y fisiología de la meditación', de D.M. Campagne, "desde 1996, el National Institute of Health de los Estados Unidos recomienda a los médicos que acepten la meditación como tratamiento eficaz para el dolor crónico, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, síndrome premenstrual e infertilidadW.

"Conviene abrirse a la evidencia de que la meditación puede ser clínicamente útil en determinadas psicopatologías, así como ser un instrumento que ayude a mejorar la salud psicológica", concluye el documento.

La técnica del Minuto de Meditación

¿Has intentado meditar, pero sientes que no te concentras, no tienes tiempo o el entorno no acompaña? No hace falta encontrarse en un templo budista perdido entre las montañas para hallar un estado elevado de consciencia.

En realidad, existe una técnica muy sencilla, llamada el Minuto de Meditación. ¡Si la practicas, lograrás meditar en cualquier momento y lugar! Martin Boroson, el creador de esta técnica, te la explica paso a paso en este vídeo:

Tips para meditar

Postura: No hace falta que te sientas con las piernas cruzadas. Siéntate con las piernas bien firmes en el suelo.

Espalda: Trata de sentarte recto, pero sin estar rígido, estirando un poco el cuello para elevar la cabeza y apuntando con la coronilla al cielo, como si quisieras alejar las orejas de tus hombros.

Manos: pon tus manos en cualquier posición que sea balanceada, equivalente y quieta (encima de las piernas, mirando hacia arriba o enlazadas).

Durante el minuto: céntrate única y exclusivamente en tu respiración, momento a momento. Si notas que te distraes, lleva tu mente de regreso al cuerpo y a tu respiración.

Tips para expertos: si quieres ir un poco más allá en tu práctica de meditación, prueba a inhalar y exhalar únicamente por la nariz, conecta la lengua al paladar y, al cerrar los ojos, dirige tu mirada al entrecejo.

¿Cómo te sientes ahora? Cuanto más practiques el Minuto de Meditación mejor te saldrá y mayores beneficios para la salud obtendrás. Lo bueno de ello es que, una vez lo aprendas, ya podrás practicar el Minuto de Meditación Portátil, trasladando esta práctica allí donde quieras (haciendo cola, en el metro, en una reunión… ¡no hay límites!).