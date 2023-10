Cómo evitar que se te pegue la comida en la sartén sin usar una antiadherente

Las sartenesantiadherentes se crearon para facilitarnos el día a día en la cocina, pero tienen sus desventajas. El inconveniente viene causado por el teflón, un material plástico que va muy bien para que la comida no se pegue, pero es muy delicado y hay que saber tratarlo para que no llegue a ser perjudicial para nuestra salud.

En primer lugar, no hay que exponerlo a temperaturas superiores a los 260 °C. Es a partir de esta temperatura cuando empieza a deteriorarse. Al cocinar a fuego medio, la temperatura oscila entre los 200 °C y los 230 °C, así que no debemos preocuparnos en exceso.

Cuando sí que tenemos que estar más alerta es a la hora de limpiar la sartén. Se debe hacer con mucho cuidado y no utilizar los estropajos verdes. Eso hará saltar la lámina de teflón y reducirá sustancialmente su vida útil. Además, si se produce alguna grieta, se desprenderán microplásticos perjudiciales para nosotros. Según un estudio de la Universidad de Newcastle y de la Universidad de Flinders, "una grieta en la superficie podría liberar, aproximadamente, 9.100 partículas de plástico". Otra opción para impedir el deterioro de la sartén es evitar usar utensilios de cocina de metal y optar por otros materiales, como por ejemplo, los de madera o silicona.

Aun así, hay que aclarar que el politetrafluoroetileno (PTFE), el nombre científico del teflón, no es tóxico.

Hace un tiempo, hubo polémica con el teflón porque para fabricarlo se utilizaba ácido perfluorooctanoico (PFOA), que sí que era tóxico y podía ser cancerígeno. Ante tal problema, la Unión Europea prohibió su uso en julio de 2020.

¿Cómo puedo evitar que se pegue la comida en una sartén de acero inoxidable?

Si en casa no tienes sartenes antiadherentes o prefieres no utilizarlas, la otra opción es usar sartenes de acero inoxidable. Pero, ¿cómo hacer que no se quede pegada la comida? Claudia Ramírez (@conscienciaybalance en Instagram) ha compartido un vídeo en Instagram en el cual muestra un truco para evitarlo.

El primer paso es calentar la sartén a una temperatura media durante unos 2 o 3 minutos. Durante este tiempo, Claudia sugiere ir preparando los ingredientes para tenerlos a punto cuando la sartén esté caliente. Para comprobar que se ha calentado lo suficiente, salpica un poco de agua. En este momento pueden pasar dos cosas:

1. El agua se evapora al instante. Esto quiere decir que debe estar calentándose un rato más.

2. Las gotas de agua "bailan" sobre la sartén. Es decir, que ya está a punto para cocinar.

A continuación, añade aceite o mantequilla por toda la superficie y luego empieza a cocinar. Claudia recomienda dejar reposar la comida una vez esté hecha entre 1 o 2 minutos para que la temperatura de la sartén baje un poco.

¿Qué hacer con una sartén que ha llegado al final de su vida útil?

Cuando veas que la sartén ya no da más de sí, es hora de cambiarla. Para deshacerte de ella, no la tires ni al contenedor amarillo ni al contenedor gris. Llévala al punto limpio.

Tal y como comenta Ecoembes en su página web, una sartén "tiene distintos componentes que deben ser tratados de forma especial". Reciclando sartenes "se pueden llegar a producir desde aerosoles a latas o tarros". Además, "el sector industrial y automovilístico también se ve gratamente beneficiado del reciclaje de sartenes".