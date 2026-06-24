¿Por qué todo el mundo toma electrolitos en verano? Una experta aclara cuándo son necesarios y cuándo no

El verano ha llegado con una fuerte ola de calor en España, y con la subida de los termómetros también ha aumentado nuestra preocupación por mantener una correcta hidratación. Sin embargo, las pautas tradicionales están cambiando. Según explica la doctora Karina Renoirte, nefróloga por la Universidad de Guadalajara (México), hoy en día la hidratación debe entenderse de una forma más completa y adaptada a nuestro entorno y estilo de vida actual.

"Durante la época de verano se estima que al menos el 50% de la población va a tener una condición de estrés hídrico durante al menos un mes al año", advierte la experta. Esta situación eleva exponencialmente el riesgo de sufrir deshidratación y golpes de calor. Por ello, la doctora propone hablar de una "hidratación inteligente": un concepto que tiene en cuenta tanto la cantidad de líquidos que ingerimos como la calidad y la necesidad de que vengan acompañados de una reposición adecuada de electrolitos.

Vaso de agua | Magnific

La fiebre de los electrolitos en festivales y excursiones

En los últimos tiempos se ha detectado una tendencia creciente a consumir bebidas con electrolitos en entornos alejados del deporte profesional, como conciertos, festivales de música o excursiones. La doctora Renoirte confirma que esta práctica tiene una base médica lógica debido a las altas temperaturas del exterior.

"Nuestro cuerpo tiene que echar a andar mecanismos para el enfriamiento de nuestro cuerpo, justamente ante estas olas de calor", señala. Al sudar, el organismo pierde sobre todo sodio, pero también otros minerales esenciales como el potasio. En este contexto, reponer agua junto con electrolitos favorece una mejor hidratación celular de manera mucho más rápida y eficiente.

No obstante, la nefróloga aclara que el agua a secas puede ser suficiente si se acompaña de buenos hábitos alimenticios. "Si tengo unos buenos hábitos de hidratación con agua y con una alimentación adecuada basada en alimentos frescos, frutas y verduras -que ya contienen electrolitos-, puedo prescindir de ellos", afirma.

Beber agua | Magnific

El escenario cambia por completo cuando nos exponemos a situaciones de estrés térmico o trabajos en el exterior: "Una persona puede perder entre 300 mililitros y hasta un litro de sudor por hora cuando estamos expuestos a altas temperaturas". Es en esos momentos de grandes pérdidas de sodio cuando se vuelve crucial y recomendable recurrir al agua adicionada con electrolitos.

Los síntomas que avisan de la deshidratación

Uno de los principales peligros de la deshidratación es que sus señales de alarma suelen pasar desapercibidas al principio. "Los síntomas son muy sutiles. Para cuando tenemos sed, incluso ya estamos muy deshidratados", revela la experta. Antes de llegar a ese punto, el cuerpo puede manifestar:

Irritabilidad o mal humor.

Dolor de cabeza ligero.

Sensación de fatiga y cansancio.

Disminución del rendimiento tanto físico como mental.

Cambios en la coloración de la orina, mostrando un tono amarillo intenso.

Para evitar llegar a este equilibrio negativo, la doctora incide en la importancia de ingerir líquidos de manera constante y periódica a lo largo de todo el día, prestando especial atención a las noches, ya que pasamos muchas horas nocturnas sin beber.

Mujer bebiendo agua | Magnific

El peligro de dejar de beber para evitar ir al baño

Es habitual que muchas personas decidan recortar el consumo de líquidos antes de dormir para no interrumpir el sueño, o durante la asistencia a conciertos y festivales para evitar las colas de los baños públicos. La doctora Renoirte es tajante al respecto: "Si estamos en un concierto o en un festival y vamos a evitar beber líquidos por la molestia de no ir al baño, no es algo recomendable".

Los buenos hábitos de hidratación exigen mantener la periodicidad de la ingesta durante todo el evento. En el caso de la noche, la doctora ofrece una alternativa para quienes no quieren levantarse de la cama: "Si llevaste una buena hidratación durante el día y tomas un vaso de agua antes de dormir y otro al amanecer, vas a estar bien".

Consejos prácticos para evitar un golpe de calor

Para finalizar y hacer frente a las olas de calor del verano con seguridad, la doctora Karina Renoirte comparte una serie de recomendaciones fundamentales para la audiencia: