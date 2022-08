Cómo dejar a una pareja aún estando enamorado

A lo largo de la vida, nuestras relaciones sociales evolucionan. Hacemos nuevos amigos, cambiamos de compañeros de trabajo y tenemos diferentes parejas. La mayoría de nuestras relaciones tienen fecha de caducidad, pero cuando se trata de amor, el final puede ser muy duro.

Tras haber vivido un tiempo intenso con esa persona, la vida te da una oportunidad que no puedes rechazar, vuestra visión de futuro es totalmente diferente o directamente, el amor no es el mismo. A pesar de seguir enamorados, crees que lo mejor es poner fin a una relación que tanto te ha dado.

Para saber afrontar esta situación y entender todo lo que conlleva, hemos hablado con la terapeuta familiar y de pareja, Olga Valderrama (@olgavalderrama.psicologo, en Instagram).

¿Cómo puedo dejar a mi pareja aún estando enamorado?

Nuestro cerebro busca la satisfacción inmediata y si amamos a alguien, el mejor placer es estar con él. Sin contar momentos alegres y agradables, debes plantearte: ¿eres feliz? La felicidad es un estado emocional que se forma con la suma de muchas emociones y si tu estado emocional - lo que sientes cuando estás solo y/o la mayor parte del tiempo - es de insatisfacción, dolor o tristeza, debes comenzar a analizar tu vida.

La decisión de cortar cuando aún hay sentimientos se toma tras un proceso de pensamiento racional, en el que analizamos los pros y contras de la relación. En este proceso, medias con distintas emociones que se van generando de una manera progresiva. Es normal tener dudas y necesitar tiempo, ya que todo lo que has dado se suele percibir como "tiempo perdido". Realmente, es tiempo invertido en experiencias que en su momento te nutrieron.

¿Cómo me doy cuenta de que, a pesar de estar enamorado, romper es lo que necesitamos?

Si tu relación de pareja es la causa de tu infelicidad o una de ellas, quizá esa persona no es para ti aunque la quieras. Es importante ser sincero con uno mismo: una cosa es mentirle al mundo sobre tus emociones y otra mentirte a ti. Otro factor a tener en cuenta es que asumimos que el amor es el único ingrediente necesario para una relación de pareja. El amor es imprescindible, pero se necesitan otras cosas como comunicación asertiva, confianza, respeto o buena intimidad, más allá del sexo.

Chica seria abrazando a su pareja | Pexels

¿Cómo se puede hacer frente a este tipo de ruptura si no se llega a un pacto?

Para que dos personas se unan, hace falta que ambas estén de acuerdo, para separarse solo se necesita que uno quiera. Debes preguntarte: ¿a quién prefiero complacer?

"Al final, la elección dependerá de la persona, pero ningún camino es fácil"

Si decides que te importa más tu felicidad deberías separarte y, de forma individual, debéis aprender a superarlo: nadie puede atravesar los procesos emocionales de nadie.

Por el contrario, si decides que la culpa no te dejará vivir y quieres ver a tu pareja feliz, la opción es quedarte. De todas formas, no debes engañarte pensando que lo quieres más por eso, solo significa que aún no has desarrollado las fortalezas emocionales para dejar que la otra persona sufra y viva su proceso emocional.

¿Cómo me puedo sentir si cortan conmigo y aún lo quiero?

Es un shock muy grande. Probablemente, eras consciente de algunos conflictos de la pareja, pero no pensabas que fueran tan graves como para terminar, "te has despertado porque te han lanzado agua fría en la cara". El duelo empieza cuando no comprendemos qué ocurre a nuestro alrededor.

¿Pueden llegar a afectar más este tipo de rupturas que las derivadas de una infidelidad, por ejemplo?

No necesariamente. La afectación es subjetiva y no hay manera de medirla. Cuando la ruptura es por infidelidad suele haber muchísima rabia, ya que te das cuenta de que lo que ha pasado es un golpe fuerte para ti y las emociones toman el control.

"Cuando tu expareja rehace su vida más rápido que tú, es doloroso y te lleva a pensar que no te quieren o hay algo malo en ti"

La rabia enmascara la tristeza y decepción de sueños, expectativas y promesas rotas por alguien que quieres y en quien confías.

Todo eso toma tiempo. Los expertos hablan de 3 a 9 meses, pero a la práctica es diferente. No se puede juzgar a alguien que empieza una relación de pareja a las 3 semanas, porque solo ella sabrá si emocionalmente está lista o no.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a iniciar una relación?

Una relación implica sueños y expectativas y terminar no es solo separarse de alguien, es re-asimilar todo lo que entregaste, aprender de los errores, agradecer y disfrutar de los recuerdos bonitos. Cuando piensas en ello sin rencor y vuelves a tener ilusión por todo lo que proyectaste, no quieres a la persona y has aprendido de esta relación, es cuando estás listo para iniciar una nueva relación.