IDEAL PARA VERANO
La manicura Coconut Latte: el tono cremoso que eleva cualquier look y queda bien con todo
La manicura Coconut Latte se convierte en una de las grandes tendencias del momento gracias a su acabado natural, elegante y fácil de combinar. Un tono cremoso que sustituye al blanco clásico y favorece todo tipo de uñas y estilos.
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Hay tendencias de uñas que aparecen de repente y desaparecen en cuestión de semanas. Otras, en cambio, llegan de forma más discreta y terminan convirtiéndose en las favoritas de quienes buscan una manicura elegante y fácil de combinar.
Este verano, una de las tendencias que más está dando que hablar es la manicura Coconut Latte. Frente al clásico blanco o a los colores más llamativos, esta propuesta apuesta por un tono cremoso, suave y muy favorecedor que combina con cualquier look.
Inspirada en los tonos de un café con leche de coco, esta manicura mezcla matices beige, blancos translúcidos y un ligero toque cálido que consigue un acabado natural y muy sofisticado. Te contamos por qué está triunfando y cómo puedes conseguirla.
Adiós al blanco, hola a los tonos cremosos
Durante años, las uñas blancas han sido uno de los grandes clásicos del verano. Son perfectas para potenciar el bronceado, pero también pueden resultar demasiado llamativas y requieren más mantenimiento, ya que cualquier pequeño roce o imperfección se nota enseguida.
La manicura Coconut Latte llega como una alternativa más suave y elegante. No es un blanco puro, sino un beige lechoso con un punto cálido que aporta luminosidad a las manos sin resultar excesivo. El resultado es una manicura limpia, discreta y muy favorecedora.
El tono que combina con todo
La clave de esta tendencia está en su versatilidad. Dependiendo del número de capas, el acabado puede ser más translúcido y natural o algo más cubriente, pero siempre mantiene ese efecto pulido tan característico.
Además, queda bien tanto en uñas cortas como largas y funciona con cualquier forma, desde las almendradas hasta las cuadradas. Precisamente por eso se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una manicura sencilla pero con un toque sofisticado.
El neutro que nunca falla
Una de las grandes ventajas del Coconut Latte es que combina con absolutamente todo. Queda igual de bien con un vestido de lino para una comida en la playa que con un traje para la oficina o un look más arreglado para la noche.
Al tratarse de un tono muy parecido al color natural de la uña, también disimula mejor el crecimiento, por lo que la manicura se mantiene bonita durante más tiempo que otros colores más intensos.
Cómo conseguirla en casa
No hace falta acudir a un salón para sumarse a esta tendencia. Lo más importante es preparar bien la uña: limarla, retirar o hidratar las cutículas y aplicar una buena base protectora.
Noticias de Belleza
Después, basta con utilizar un esmalte nude muy claro o un beige lechoso y, si buscas ese efecto característico, añadir una capa de blanco translúcido o un top coat con acabado brillante. El resultado será una manicura natural, luminosa y perfecta para llevar durante todo el verano.
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