Cómo actuar cuando tu hijo te cuenta que sabe el secreto de la Navidad

La Navidad es una época normalmente muy bonita y cargada de magia para los niños. Sin embargo, tarde o temprano se acaban enterando de que la historia que les hemos estado contando sobre Papá Noel y los Reyes Magos no encaja del todo. En algún momento llega esa conversación. Es inevitable.

¿Debemos contar la verdad sobre la Navidad a los niños?

Es muy importante que no les metamos prisa ni presión en su madurez. Por tanto, si pensamos que nuestros niños ya deberían saber la verdad sobre los Reyes Magos o Papá Noel, tenemos que mantener la calma y dejar que sean ellos los que nos vayan preguntando y nosotros respondiendo de una forma que les hagamos reflexionar hasta que la verdad caiga por su propio peso.

Pero recordad que lo más importante es que sean ellos los que lo descubran por su cuenta. A veces lo descubren porque la lógica los lleva a esa conclusión y otras veces porque algún amigo en el colegio se lo dice. Suelen ser las dos causas más frecuentes.

¿Hasta qué edad se cree en los Reyes y Papá Noel?

No existe esa edad, como decíamos en el punto anterior debemos ser pacientes y esperar a que ellos mismos lo descubran. Sin embargo, es cierto que entre los 7 y los 11 años los niños desarrollan el pensamiento lógico y ellos mismos suelen empezar a dudar. Pero si no es así, no pasa absolutamente nada.

En esta línea es muy importante cumplir con los siguientes puntos:

No avergonzarles: si lo descubren, debemos acoger cómo se puedan sentir y eliminar comentarios como "¿Cómo no te habías dado cuenta antes?" "Por fin te das cuenta, que eres muy mayor".

No presionarles: tenemos que respetar los tiempos de nuestros hijos. No significa nada, ni bueno ni malo, que lo descubran antes o después. Así que mantengamos la calma.

Mi hijo sabe lo de la Navidad: ¿Qué hago?

Veamos qué sí debemos hacer cuando nuestro hijo o hija empieza a hacer preguntas sobre la Navidad porque sospecha de la veracidad de la historia que le hemos estado contando todo este tiempo:

En primer lugar, respetar sus tiempos: permitirle que nos haga las preguntas que considere e ir respondiéndole de tal forma que él/ella mismo vaya reflexionando y afianzando sus ideas (sean las que sean).

Si ya nos dice que lo sabe, es importante preguntarle cómo se siente: según el/la niña, puede responder con unos sentimientos u otros, por eso es importante no dar por hecho cómo se pueda sentir y preguntarle directamente.

Cuando lo hayamos hecho, es importante también validar su sentimiento, hacerle sentir comprendido y acogerle a nivel emocional.

Tomárnoslo como una nueva etapa: la Navidad puede seguir siendo mágica. Transmitid que todo es un acto de pura generosidad y de amor, ¿acaso esto no es mágico?

Es importante también reforzarles el significado de las fiestas y animarlos a seguir escribiendo sus cartas, entendiendo que ahora no irán dirigidas a los Reyes Magos o a Papá Noel, pero sí a sus padres.

Dar una explicación razonable a la historia de los Reyes Magos y Papá Noel: esfuérzate para que tu peque no se sienta traicionado y entienda que estábamos adaptando la realidad a su nivel de comprensión para proporcionarle un beneficio. También es positivo reforzar nuestra posición explicando que se trata de una tradición navideña.