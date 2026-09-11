Cuesta de septiembre: 5 consejos para minimizar gastos y optimizar el sueldo

Después de unos días de desconexión y descanso, volvemos a la rutina, recuperamos los horarios, organizamos de nuevo la agenda e, incluso, nos marcamos propósitos como si de un inicio de año se tratara. De hecho, muchas personas piensan (o tienen la sensación) que el año no empieza en enero, sino en septiembre.

De la misma manera que tras la Navidad tememos por la cuesta de enero, después del verano ocurre lo mismo: a los gastos de las vacaciones se suman la vuelta al cole, extraescolares, compras pendientes... En definitiva, un desembolso de dinero que hace tambalear la economía doméstica de muchas familias.

Dos amigos entrando al colegio | Magnific

Para que el susto no venga de repente, los expertos proponen dedicar un rato a revisar a qué hemos destinado el dinero durante las vacaciones y qué pagos están por llegar. Tener una fotografía de nuestra economía puede ayudarnos a poner orden a las cuentas, decidir cómo repartir los gastos y si es necesario hacer algún esfuerzo extra. Para ello, destacamos cinco consejos para que el sueldo cunda más.

Haz números antes de gastar más

La primera recomendación en la que coinciden todos los especialistas es en hacer un presupuesto familiar, es decir, poner sobre la mesa todos los ingresos y gastos mensuales.

Desde la Asociación Española de Consumidores y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) sugieren analizar los gastos fijos (vivienda, suministros, seguros…) y los variables (alimentación, ocio, compras…) para saber cuáles priorizar. Más que dejar de gastar, la idea es saber dónde se está yendo el dinero y ver si hace falta redistribuirlo.

Localiza tus gastos hormiga

Relacionado con esto están los gastos hormiga. Seguro que alguna vez has oído hablar de ellos. Son esos "pequeños pagos que hacemos a diario y que no solemos tener en cuenta porque apenas representan unos céntimos o un par de euros", recuerda la UCI, pero pueden representar una suma importante a final de mes.

Por su parte, la Asociación Española de Consumidores propone "ser críticos con los gastos que tenemos" y dejar aquellos que no son imprescindibles.

Compra con estrategia

Una de las partidas principales del presupuesto es la alimentación. Por eso, la UCI recomienda planificar los menús semanales antes de ir al supermercado: "No solo te permitirá mejorar tu alimentación y la del resto de la familia, sino también reducir el gasto en la cesta de la compra, evitar el desperdicio de alimentos y hasta ahorrar energía en casa".

Otros tips son hacer una lista de la compra, comparar precios, evitar comprar por impulso, aprovechar las ofertas y reducir el desperdicio alimentario.

Comprando en el supermercado | Magnific

Reutiliza todo lo que puedes para la vuelta al cole

Antes de salir a comprar material para el cole, revisa qué material del curso anterior todavía sirve, ya que reutilizar todo lo que puedas (libros, ropa, mochilas, bolígrafos, libretas...) te va a suponer un ahorro muy importante.

Además, si debes comprar alguna cosa no lo hagas todo de golpe y consulta las becas y ayudas de las administraciones públicas, puede que en alguna puedas pedir.

Reserva dinero para tu tiempo libre

En este caso, la Unión de Créditos Inmobiliarios aconseja "revisar y planificar con antelación" aquellas actividades de ocio como ir al cine, conciertos o cenas en restaurantes, además de cumplir con la cantidad fijada en el presupuesto para este apartado.

Otras alternativas de ahorro son buscar planes más baratos o gratuitos y aprovechar descuentos y ofertas.