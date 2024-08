¿Se te ha caído el móvil al agua? Esta es la forma de recuperarlo (y no es metiéndolo en arroz)

Aunque la mala suerte de que se te moje el móvil de agua puede ocurrir cualquier día del año, en la época de verano aumentan las probabilidades. Y si tienes esa mala suerte de que se caiga al agua o se moje un poco y se estropee, no corras a ponerlo en un recipiente con arroz. Ni tampoco lo seques con un secador. Error. Si has probado estos trucos ya habrás podido comprobar que no son efectivos. Entonces ¿existe una forma para revivir tu móvil? Sí, y te la detallamos en este artículo para que ya no vuelvas a desperdiciar un paquete de arroz ni tu tiempo.

Si de verdad quieres tener éxito a la hora de retirar el agua que pueda haber quedado en el interior del móvil -y con algo de suerte que vuelva a funcionar como si nada hubiera pasado- ya puedes ir haciendo acopio de las bolsas de sílice. Seguramente las has visto en más de una ocasión, pero no le has dado la importancia que merecen.

La técnica de meter el móvil en arroz | iStock

Este tipo de bolsas son muy características en ciertos paquetes de comida, aún más en cierto tipo de ropa, entre otros productos. Gran parte de su popularidad reside en la alta capacidad que tienen para absorber la humedad, evitando así que ésta vaya a parar al producto.

Ahora bien, ¿cómo pueden ayudarte con el móvil empapado en agua? Mete en una caja el dispositivo, seguido de varias bolsas de sílice. La caja deberá permanecer cerrada entre 24 y 48 horas. Si todo ha ido bien, y el agua no ha llegado a los circuitos internos, deberías tener tu móvil en perfectas condiciones.

Si sigues este truco tan efectivo seguro que podrás volver a recuperar tu móvil y que todo haya quedado en un susto. Y, para evitar tener que leer trucos como este, la próxima vez ten más cuidado. Pero si la torpeza forma parte de tu identidad o este traspiés no ha sido tu culpa, graba en tu mente lo único que te salvará: las bolsas de sílice.