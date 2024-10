¿Cada cuánto hay que hacerse citologías para prevenir enfermedades como el cáncer?

Se ha comprobado que el virus del papiloma humano (VPH) es el causante de la mayoría de tipos de cáncer de cuello del útero, y con las citologías se reduce hasta un 80% la incidencia de esta enfermedad ya que se detecta a tiempo.

Es muy importante realizar citologías de forma adecuada porque es la mejor manera de prevenir enfermedades: más del 70% de las mujeres con cáncer de cuello de útero, no se habían realizado las citologías de forma adecuada.

Las citologías deben comenzarse a los 25 años, y realizarse cada 3 años si no hay alteraciones. A partir de los 30-35 años debería incluirse, además, una prueba para detectar la presencia del virus del papiloma humano.

Análisis del VPH | iStock

¿Por qué realizarse citologías cada 3 años?

Podrías pensar que mejor realizarse una citología cada año… pero no es así. No se ha demostrado que por realizar citologías de forma anual en mujeres sanas se vayan a detectar más casos de alteraciones en el cuello del útero, ya que estas lesiones evolucionan de forma muy lenta. Sólo sería necesario que realizaras citologías cada año si existe algún factor de riesgo o la anterior citología ha salido alterada.

¿A qué edad hay que empezar a hacerse citologías?

Los 25 años marcan una fecha clave para empezar con las citologías periódicas. Se ha visto que en los primeros años de relaciones sexuales es más probable contagiarte con el VPH, pero sin embargo hay una alta probabilidad de que el cuerpo lo elimine por si solo, sin ocasionar ningún problema.

Sin embargo, a partir de los 30 años, aunque la probabilidad de contagio de VPH es menor, el cuerpo no lo eliminará tan fácilmente, y aumentarían la posibilidad de desarrollar lesiones en el cuello del útero.

¿Cómo se realiza la citología?

Si aún no te has realizado ninguna citología, o no estás siguiendo el calendario de forma adecuada te recomiendo encarecidamente que pidas cita con tu matrona en el centro de salud. Se trata de una prueba sencilla que consta de los siguientes pasos:

Tendrás que tumbarte en posición de litotomía.

Tu matrona o ginecóloga será el profesional encargado de realizar la citología.

Con la ayuda de un espéculo, podemos visualizar bien el cérvix.

Utilizando una espátula cogeremos muestras en la parte exterior del cuello, y con un cepillo recogemos la muestra en el interior del cérvix.

Ginecóloga realizando un examen pélvico | iStock

¿Las citologías duelen?

Aunque muchas mujeres piensen que la citología es una, no tiene por qué serlo. El principal motivo por el que esta prueba puede incomodar más es por la tensión en la musculatura del suelo pélvico, que de forma inconsciente contraemos ante el miedo. Así que tranquila, ve con calma, respira, y habla con tu matrona si lo necesitas antes de comenzar la prueba.

Sí, se recomienda que todas las mujeres entre 25 y 65 años se realicen citologías aunque hayan recibido la vacuna del VPH. La vacuna es un método de prevención eficaz, pero no cubre todas las variantes del virus.

¿Qué tienes que tener en cuenta antes de hacerte la citología?

Como matrona, he visto muchas mujeres que no saben cómo tienen que acudir a la cita, te cuento lo más importante: