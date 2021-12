¿Cada cuánto debemos lavar la ropa de deporte?

La lógica nos dice que cada vez que volvemos del gimnasio, debemos meter la ropa que llevábamos al cubo de la ropa sucia, ¿verdad? Pues, aunque parezca mentira, hacer lo que la lógica nos manda no es lo más recomendable.

Si metemos a la lavadora la ropa de deporte cada vez que la utilizamos, su vida útil se va a reducir considerablemente. La ropa técnica tiene unas propiedades que nos ayudan en la práctica deportiva: es elástica, transpirable, térmica, resistente al agua… Pero todas estas características se van perdiendo a medida que vamos sumando lavados.

Por lo tanto, lo que recomiendan los profesionales del sector es que se lave cada dos o tres usos. Aunque no es cuestión de llegar a casa, quitarnos la ropa deportiva y guardarla en el armario.

Airear

No lavarla tan a menudo no significa que no tengamos que hacer nada después de usarla, al contrario. Cuando una camiseta técnica o unos leggins han estado en contacto con sudor, lo ideal es dejarlos colgados en una percha en un lugar fresco, para que se terminen de secar y se aireen. De este modo, la ropa “respirará” y estará lista para volver a acompañarte a tu próximo entrenamiento.

Es muy importante no dejar la ropa sudada dentro de la bolsa de deporte o en el cubo de la ropa sucia, ya que, al estar húmeda, favorecerá el crecimiento microbiano y, por lo tanto, los malos olores.

¿Qué pasa si nos ponemos de nuevo la ropa con la que sudamos sin haberla aireado? Que puede tener bacterias que nos provoquen pequeñas infecciones en la piel y aumentar el acné, en caso de tenerlo.

Hace falta recordar que la ropa interior y los calcetines sí se tienen que lavar tras cada uso, ya que están en contacto directo con la piel y tienen más fricción en zonas como las ingles.

¿Cómo lavar la ropa de deporte?

Para un cuidado óptimo de tu ropa deportiva, también deberás fijarte en cómo la lavas. A continuación te dejamos una serie de consejos para alargar su vida útil:

Sepárala de la ropa de diario. Puedes hacer una lavadora exclusiva para ropa técnica una vez por semana o, si no vas tan a menudo al gimnasio, separarla del resto al lavarla introduciéndola en una bolsa de rejilla.

Puedes hacer una lavadora exclusiva para ropa técnica una vez por semana o, si no vas tan a menudo al gimnasio, separarla del resto al lavarla introduciéndola en una bolsa de rejilla. Cierra las cremalleras. Cuando la vayas a introducir en la lavadora, asegúrate que todas las aberturas están cerradas para evitar enganchones.

Cuando la vayas a introducir en la lavadora, asegúrate que todas las aberturas están cerradas para evitar enganchones. Pon la ropa del revés , para proteger su color.

, para proteger su color. Pon un programa de ropa deportiva o, en su defecto, uno para ropa delicada. Debe ser corto y con agua fría (menos de 30º) y sin centrifugado.

o, en su defecto, uno para ropa delicada. Debe ser corto y con agua fría (menos de 30º) y sin centrifugado. Evita el uso de suavizantes y no pongas la ropa en la secadora, deja que se seque al aire en un tendedero.

y no pongas la ropa en la secadora, deja que se seque al aire en un tendedero. No la planches. Estos tejidos no suelen arrugarse, pero para evitar formas extrañas, asegúrate de colgar la ropa de forma estratégica para que se seque bien lisa.

Con toda esta información, ya puedes añadir la práctica deportiva a tu lista de propósitos para el nuevo año. Hacer actividad física a diario es muy importante para llevar un estilo de vida saludable.

