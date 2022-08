¿Buscas nombre para tu futuro hijo? Ahora tienes menos opciones

Encontrar un nombre para tu bebé no es nada sencillo cuando no lo tienes claro. Cuando te pones a buscar posibles opciones te das cuenta de la cantidad de gente que te ha marcado durante el pasado. Para bien o para mal. Cada miembro de la pareja tiene sus preferencias y requisitos.

Que si debe tener un determinado número de sílabas, que si debe de pronunciarse igual en varios idiomas, que si debe tener una raíz cristiana o grecolatina o tener un significado bonito. Las opciones son muchas.

En qué consiste la regulación del Registro Civil

En España los nombres de los bebés se regulan en base la Ley del 8 de junio de 1957, nada más y nada menos. Con el tiempo esta legislación se ha ido modificando en diversas ocasiones para adaptarse a la nueva realidad que vivimos.

En su origen solo se permitían nombres cristianos que estuvieran en el Santoral, pero de acuerdo a estas actualizaciones, no es extraño encontrarse en las clases de educación infantil pequeños que se llaman como personajes de series o películas de éxito como Leia ('La Guerra de las Galaxias'), Ragnar ('Vikingos'), o Zulema ('Vis a Vis').

Muchos padres buscan nombres únicos para sus hijos, aunque esta originalidad tiene unos límites. Al menos, el Estado se ha encargado de ello. La última actualización de la Ley contempla una serie de supuestos -algunos más evidentes que otros- a tener en cuenta.

No se pueden repetir nombres entre hermanos ni utilizar apellidos

Parece obvio, pero desde el momento en que se regula, no lo es tanto. Haya familias que quieren poner el mismo nombre a dos hermanos o la traducción a otro idioma a uno de ellos. Pues no es posible. Tener un hijo que se llame Juan y otro que se llame John no está admitido.

Tampoco es factible poner como nombre propio un apellido. Por muy original o en peligro de extinción que se encuentre, si tu saga familiar luce con orgullo un Sánchez, no es posible convertirlo en un nombre propio.

Nombres con connotaciones negativas o que puedan atentar contra la dignidad del menor

A priori, todas las personas se rebanan la cabeza para elegir un nombre que quede bien con los apellidos y la forma de vida de la familia. No obstante, parece mentira que a día de hoy todavía haya que puntualizar que hay nombres que supone elecciones muy poco apropiadas.

Por mucho que los padres de las criaturas sean apasionados de la historia, no podrán elegir nombres como Hitler, Mussolini o Stalin para un bebé nacido en España. Son nombres cuyas connotaciones religiosas, políticas o sociales puedan causar un perjuicio al niño.

Del mismo modo, queda prohibido elegir Tonto, Loco o Caca como nombres para un niño. Estos términos pueden convertir al pequeño en objeto de mofa y burla de los demás.

Ni diminutivos, ni nombres de frutas

Si prefieres llamar con un diminutivo a tu futuro bebé, nadie te lo impide, pero no podrá figurar de ese modo en el registro Civil. Nombres como Paquito, Anita o Jacobín quedan excluidos del listado que puedes elegir.

Tampoco puedes poner a tu vástago Mandarina, Kiwi o Melocotón. Si fueras Gwyneth Paltrow y vivieras en Estados Unidos no tendrías problemas en llamar a tu hija Apple -Manzana-, pero como no es el caso debes buscar otra opción.

Ni acrónimos, ni nombres compuestos con más de dos simples

Uno de los criterios que se tiene en cuenta a la hora de elegir nombre es su longitud. Pues la norma también regula en este sentido. No es posible registrar a un hijo con un acrónimo, es decir, no se puede formar una palabra a partir de siglas o abreviaturas. Combinaciones como Ebma (el bebé más amado) o Mayda (Marta y Daniel) no son plausibles.

Actualmente, tampoco son una opción nombres compuestos por más de dos simples; esto es, Juan Fernando, sí, pero María Eugenia Virtudes, no sería apto.

Ni marcas, ni copias de famosos con nombre y apellido, ni nombres de ciudades

Aunque la legislación no estipula de forma específica su prohibición, más vale evitar marcas como Levis, Iberdrola o Bershka; nombres de famosos con su apellido incluido como Taylor Swift o Rafa Nadal, por muy fan que seas y, aunque entre las celebrities parece que está de moda y seguir la estela de 'La Casa de papel' pueda resultar una buena idea, no puedes llamar a tu hijo con un topónimo, es decir, con el nombre propio de un lugar, como podría ser Tokio, Brooklyn o Mallorca.