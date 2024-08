Así tienes limpiar los cristales de tus gafas para que no se rayen: ¿por qué no debes usar ni camisetas ni toallas?

Las personas que llevan gafas dependen de estas para ver e incluso deben conocer cómo se deben limpiar correctamente para evitar que no se le estropeen y le duren el máximo de años posibles. Y es que este elemento tan imprescindible, y complemento para otros muchos, no es muy barato que digamos. Según la montura o graduación, el precio puede ascender. Por ello, hay que saber cuidar tus gafas y mantener el cristal impoluto como el primer día al estrenarlas.

Mantener nuestras gafas en óptimas condiciones es fundamental para lograr una visión clara y limpia durante todo el día. Sin embargo, cuando las limpiamos cometemos errores que pueden terminar rayando el cristal y molestándonos cuando las ponemos. Para que esto no ocurra, sigue estos consejos:

A las gafas siempre les acompaña en su funda la famosa gamuza. Este paño de microfibra es el indicado para limpiar los cristales. Si lo has perdido o tu funda no viene con este paño, siempre puedes comprarlo fácilmente.

Para limpiar la lente, asegúrate de que el paño esté bien limpio antes de comenzar a usarlo. Utiliza solo esta gamuza, ni toallas, ni camisetas, ni papel de cocina. Estos tejidos pueden contener partículas duras que rayarán el cristal de tus gafas.

Una persona limpiando sus gafas | iStock

Con el paño ya limpio, ahora viene el momento de utilizarlo, pero antes debes echar un producto a tus gafas para que la limpieza sea más efectiva. De esta forma evitaremos limpiar las gafas en seco, ya que esto podría causar rayones en las lentes. Lo ideal, como te acabo de detallar, es utilizar un poco de producto específico para limpiar gafas. No uses multiusos para esta tarea, ya que algunos químicos pueden estropear el revestimiento del cristal de la gafa. Si no tienes un producto determinado para gafas, utiliza una mezcla de agua y jabón para manos.

Por último, el pasar el paño de microfibra limpio con el producto también tiene su truco. Nunca lo hagas en círculos ya que, si hay alguna partícula, podemos rayar el cristal. La mejor forma para evitar esto es de arriba a abajo o de izquierda a derecha.

Si sigues estos consejos, simples pero efectivos, podrás mantener tus gafas limpias y libres de rayones, garantizando una visión clara y sin distorsiones.