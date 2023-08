Así se lavan los vaqueros según el presidente de Levi's

Cuando nos quitamos la ropa que hemos usado durante el día, esta se suele meter en la lavadora para eliminar posibles manchas y olores. Aunque no todas las prendas tienen que lavarse con la misma frecuencia. Esta es la situación que, por ejemplo, pasan los vaqueros.

Debido a que el vaquero es un tejido más resistente no necesariamente debería lavarse con frecuencia, a no ser que tenga alguna mancha específica, es una prenda que puede aguantar varias puestas antes de para por la lavadora. Con respecto a este tema Chip Bergh, el actual presidente de Levi's, una de las marcas por excelencia de pantalones vaqueros, llegó a afirmar que en realidad no hacía falta lavarlos nunca.

Puede parecer una locura, pero Bergh tiene argumentos que abalan estas declaraciones. El tejido de los pantalones vaqueros se desgasta en las zonas donde más se pliega. Al sentarse o al meterse las manos en los bolsillos, el pantalón coge pliegues propios que cuando se lavan desaparecen. Con los lavados, el pantalón se desgasta en todos lados, dejándolo muy plano.

Agujero pequeño de los pantalones tejanos | iStock

Su recomendación además lleva incluida un tiempo mínimo que hay que estar sin lavarlo, siendo 6 meses. Dejando este tiempo entre medias se consigue que las marcas queden fijas, dándole este toque único. Desde este momento sigue la recomendación de lavarlo lo menos posible.

En caso de tener una mancha, lo mejor es lavarlo a mano. Para ello, lo mejor es utilizar un cepillo de dientes y detergente. De esta manera se reduce el gasto de agua y se alarga la vida del pantalón. A primera vista puede parecer poco higiénico, pero realmente los vaqueros no necesitan la misma frecuencia de lavado que la mayoría de prendas del armario.