Apagar la calefacción no siempre es tan eficaz como crees: puede aumentar tus gastos

Parece obvio apagar la calefacción de las habitaciones vacías cuando no hay nadie, porque suele aparecer el típico pensamiento de: "¿entonces para qué voy a gastar?". Sin embargo, apagarla es un error del que muy pocos se dan cuenta. De hecho, puede hacer que gastes más energía y que pagues más en la factura. La casa no funciona de manera independiente, como si estuviera dividida en secciones: el aire, la temperatura y la energía se mueven por toda la vivienda.

Por si no lo sabes, cuando apagas la calefacción de una habitación vacía, esa habitación se enfría rápido. Ese aire frío "sale" y se mezcla con el aire caliente de las otras habitaciones que sí están calentitas. Lo que ocurre entonces es que los radiadores o la calefacción tienen que trabajar más para mantener la casa a la temperatura que quieres, y eso gasta más energía y sube la factura.

Esto no significa que jamás debas apagar la calefacción, pero sí que es verdad que todo dependerá del tiempo que vayas a estar fuera. Si vas a salir del país varios días por vacaciones o vas a estar muchos días fuera de tu casa, sí conviene bajarla o apagarla. Pero, si solo vas a salir un par de horas para ir a trabajar o un fin de semana en concreto, es mejor dejar puesta una temperatura mínima.

Los expertos aconsejan que ninguna habitación baje de 12 grados, y que las habitaciones donde normalmente pasas tiempo no baje de 16 cuando no hay nadie. Así evitarás que la calefacción tenga que trabajar demasiado al volver y tengas que gastar mucha más energía.