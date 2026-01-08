Antena 3 Logo Antena 3
AHORRO INTELIGENTE EN CASA

Apagar la calefacción no siempre es tan eficaz como crees: puede aumentar tus gastos

Probablemente sea más beneficioso dejar la calefacción a una temperatura mínima constante que apagarla cuando sales de viaje unos cuantos días, porque aunque pienses que "estas ahorrando", el apagar y volver a encender y calentar de nuevo habitaciones frías, va a aumentar tus facturas.

Parece obvio apagar la calefacción de las habitaciones vacías cuando no hay nadie, porque suele aparecer el típico pensamiento de: "¿entonces para qué voy a gastar?". Sin embargo, apagarla es un error del que muy pocos se dan cuenta. De hecho, puede hacer que gastes más energía y que pagues más en la factura. La casa no funciona de manera independiente, como si estuviera dividida en secciones: el aire, la temperatura y la energía se mueven por toda la vivienda.

El error inesperado que cometes al apagar la calefacción en cuartos vacíos
Por si no lo sabes, cuando apagas la calefacción de una habitación vacía, esa habitación se enfría rápido. Ese aire frío "sale" y se mezcla con el aire caliente de las otras habitaciones que sí están calentitas. Lo que ocurre entonces es que los radiadores o la calefacción tienen que trabajar más para mantener la casa a la temperatura que quieres, y eso gasta más energía y sube la factura.

Esto no significa que jamás debas apagar la calefacción, pero sí que es verdad que todo dependerá del tiempo que vayas a estar fuera. Si vas a salir del país varios días por vacaciones o vas a estar muchos días fuera de tu casa, sí conviene bajarla o apagarla. Pero, si solo vas a salir un par de horas para ir a trabajar o un fin de semana en concreto, es mejor dejar puesta una temperatura mínima.

Los expertos aconsejan que ninguna habitación baje de 12 grados, y que las habitaciones donde normalmente pasas tiempo no baje de 16 cuando no hay nadie. Así evitarás que la calefacción tenga que trabajar demasiado al volver y tengas que gastar mucha más energía.

