Amigo invisible: ideas de regalos prácticos y asequibles para tu cartera

Que entre nuestro grupo de amigos, familiares o compañeros de trabajo se plantee la idea de hacer un amigo invisible, a primeras puede resultarnos un alivio, porque no tenemos que prever un gran dispendio y regalos para todos.

Solo debemos pensar en un regalo y cruzar los dedos para que no nos toque aquella persona a la que conocemos lo suficiente como para acertar. Sin embargo, a veces la suerte no está de nuestro lado y si no nos une una relación de confianza con el destinatario, elegir un buen regalo mos puede resultar todo un reto.

En este artículo de NovaMás, te proponemos una serie de ideas de regalos prácticos y asequibles para cualquiera, independientemente de sus gustos personales y aficiones, ya sea hombre o mujer, joven o entrado en años. Toma nota de cada uno de ellos porque pueden sacarte de un apuro.

Tarjetero

Quien más o quien menos acostumbra a utilizar el transporte público, y quien no lo hace seguro que le resulta práctico tener a mano la tarjeta de crédito, el DNI y la de acceso al trabajo o al parking.

Un tarjetero de piel es una opción muy válida para guardar en un bolsillo o que ocupe poco espacio en un bolso de fiesta. En amazon puedes encontrar múltiples modelos como este por 9,99€.

Tarjetero | Amazon.com

Paraguas

¿Quién no ha visto alguna vez en los días de tormenta las papeleras llenas de paraguas rotos? Cuando llueve los bazares se hacen de oro vendiendo paraguas a todos aquellos que lo han olvidado en el transporte público, en un taxi o en casa; a quien una ventolera les ha ganado la partida y les ha roto alguna varilla, o a aquellos que pensaban que solo era un poco de chirimiri y ha acabado cayendo el diluvio universal.

Tener algún paraguas de recambio nunca está de más. Y si es discreto y compacto como este de amazon puede resultar un regalo idóneo para cualquiera que no se quiera mojar.

Paraguas | Amazon.com

Auriculares

Estar conectados con el teléfono móvil se ha convertido en un básico. Escuchar música mientras sales a correr, poder disfrutar de podcast favorito mientras te diriges al trabajo o tener la posibilidad de hablar por teléfono y tener las dos manos libres es un gran qué.

La pena es que muchas veces los auriculares se estropean. Los que están unidos por un cable se enredan y se acaban pelando; es fácil que los que tiene almohadillas acaben perdiendo alguna, y los auriculares inalámbricos pueden extraviarse con relativa sencillez, por lo que pensamos que un par de auriculares nuevos siempre serán bienvenidos.

En Amazon hemos encontrado por 15.99€ este par de auriculares inalámbricos, con micrófono incorporado e impermeables que nos parecen una fabulosa idea para regalar.

Auriculares inalámbricos | Amazon.com

Botella reutilizable

Una buena cantimplora es un regalo idóneo para cualquiera que quiera irse de pícnic, de paseo o simplemente estar en el trabajo y tener a mano la manera más sencilla de beber agua y mantener la hidratación del cuerpo a raya.

Además, es una opción fantástica para contribuir en la reducción del uso de plástico del agua embotellada y favorecer el consumo responsable y sostenible para cuidar el medio ambiente.

Esta opción de botella térmica de acero inoxidable, que viene con portavasos, cepillo para facilitar su limpieza y tiene varios diseños disponibles sale por 14,56€ en amazon.

Botella de acero reutilizable | Amazon.com

Funda de gafas

¿Se te ha roto alguna vez la funda de las gafas de sol? ¿Es grande y rígida y no te cabe en el bolsillo o en los bolsos de mano? ¿Quieres tener una alternativa para llevar las gafas a la playa y que no se te llene el estuche de arena?

Nos parece una idea fantástica regalar una funda de gafas para resolver todos aquellos imprevistos que te puedan sorprender a los que acostumbran a llevarlas. Evitemos que se ensucien, que se rallen y que se rompan con una buena funda.

En amazon, por 13.99€, tienes un par disponible que nos parecen una idea genial para regalar a cualquiera.

Funda de gafas de sol | Amazon.com

