Alimentos que no puedes comer durante el embarazo: Cuidado con los no pasteurizados

Las mujeres embarazadas no están enfermas, pero sí suponen un grupo de riesgo a tener en cuenta cuando hablamos de seguridad alimentaria.

De forma general, el sistema inmunitario actúa de forma diferente, está liado haciendo "otras cosas". No es que no funcione, es que lo hace distinto.

Esto implica que algunas bacterias podrían hacerse fuertes cuando, en otros casos, acabaríamos con ellas en un momentín. Incluso otros patógenos como Listeria o Toxoplasma, que afectan más al bebé que a la madre.

Normas básicas de seguridad alimentaria durante el embarazo

Para enfrentarnos a ello sin miedo, tenemos que conocer las normas básicas de seguridad alimentaria con algunas peculiaridades específicas para estos momentos.

Lavado frecuente

Lavado de manos, de frutas y verduras, de superficies y de utensilios.

¿Cómo lavar las frutas y verduras? Se lavan antes de consumir. Lo importante es frotar bajo un chorro de agua, pero si quieres hacer algo más, utiliza productos aptos para uso alimentario. El proceso sería el siguiente:

- Lavar bajo el agua

- Poner a remojo con el desinfectante de uso alimentario

- Volver a lavar de nuevo bajo el agua para eliminar restos del desinfectante

Separar alimentos para evitar contaminaciones

Se deben de separar alimentos crudos de cocinados, dentro y fuera de la nevera.

No utilices los mismos utensilios para manipular unos y otros sin lavarlos correctamente primero.

Cocinar completamente los alimentos

Cocinar completamente los alimentos intentando llegar a 70 grados en el centro del alimento durante unos segundos. Como no es fácil medirlo, tendremos que asegurarnos cocinando un poco más de tiempo.

Dejar enfriar los alimentos el tiempo suficiente

Mantén siempre la cadena de frío, no dejes alimentos que sobran fuera de la nevera cuando deberían estar dentro y consúmelos cuanto antes.

Revisar el estado de los alimentos

Confirma las fechas de caducidad y consumo preferente, que no haya alimentos estropeados en la nevera.

¿Qué es la pasteurización?

La pasteurización es uno de los mejores métodos para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Hay diferentes técnicas, porque todo depende del tiempo y de la temperatura a la que sometemos a los alimentos. A más tiempo, menor temperatura y a menor tiempo, mayor temperatura tendremos que aplicar.

Ahora también se utiliza la llamada "pasteurización en frío" que utiliza presión en vez de temperatura para conservar aún más las características organolépticas (color, olor, sabor o textura) del producto. Esto es utilizado sobre todo en zumos.

Con todo esto se consigue que los microorganismos patógenos se eliminen y tengamos alimentos más seguros imprescindibles en esta y en todas las épocas.

Alimentos no pasteurizados prohibidos durante el embarazo

Pero no todos los alimentos se pueden pasteurizar. Sí se utilizan técnicas de inocuidad por temperatura, tiempo y presión en leche (donde podemos encontrar pasteurización en la leche fresca o UHT en la de Brik), en queso, en salsas, latas, cremas de verduras, gazpachos y salmorejos. En ningún caso deberían consumirse estos productos sin pasteurizar ya que suponen un riesgo que no nos debemos permitir.

Tenemos que facilitar que en la alimentación de los grupos de riesgos (mujeres embarazadas, niños, personas mayores o inmunodeprimidos) la inocuidad esté garantizada y no hay nada mejor que ese binomio tiempo-temperatura.

¿Se pueden pasteurizar alimentos en casa?

No es una buena opción, en casa no controlamos el tiempo y la temperatura a la que han llegado los alimentos. Y en estos casos no sirve una "orientación", los patógenos se reproducen fácilmente, así que evitemos el peligro, más aún teniendo opciones donde sí se ha controlado.

Alimentos que no se pueden pasteurizar

Durante el embarazo y debido a esos microorganismos patógenos, tendremos que evitar el consumo de alimentos crudos como el sushi o el carpaccio, el de jamón curado salvo congelado y buen cocinado previo, el salmón ahumado, patés refrigerados o queso elaborado a partir de leche cruda.

Si es posible, reduce los alimentos envasados "listos para el consumo" como sándwiches o productos preparados, por tu salud y por seguridad alimentaria ya que patógenos como E.coli o Listeria (que habitualmente están muy controlados) no están exentos de riesgo.

Por supuesto, nada de alcohol. Nada. Cero.

El embarazo es una época que recordaremos con cariño y debemos evitar los momentos de ansiedad y menos aún debidos a la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta lo que hay que hacer y lo que no, todo es más sencillo.

Y ya sabéis: frente al miedo, conocimiento.