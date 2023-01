7 conceptos japoneses que te ayudarán en tu día a día

El estilo de vida de los japoneses es muy diferente al nuestro. Para poder llegar al pleno bienestar físico, mental y laboral se guían de una serie de conceptos que les ayudan a ver la vida de otro modo, a conseguir sus objetivos y a superar las adversidades. Se dice que, gracias a seguir este modelo vital, Japón es uno de los países con la mayor esperanza de vida del mundo.

Estos son algunos de los conceptos que se integran en esta filosofía y que no estaría mal que los aplicáramos de vez en cuando.

¿Cuáles son los conceptos japoneses para aplicar a nuestra vida?

A continuación, te vamos a presentar siete, pero hay algunos más que te recomendamos que investigues para poder añadirlos a tu vida.

Gaman

Este concepto está relacionado con superar las adversidades que se presentan en la vida. ¿Cómo? Mostrando madurez emocional y mantener la dignidad por muy difíciles que sean los desafíos a los que te tengas que enfrentar.

Aquí entra en juego la capacidad de autocontrol para ser paciente (en algún momento las épocas difíciles pasarán y vendrán de mejores), ser resiliente (adaptarte a estas situaciones complicadas) y ser empático (identificarte con alguien y compartir sus sentimientos).

Omoiyari

Siguiendo el hilo del concepto de la empatía, nos encontramos con este que nos dice que es importante ser considerados con los demás: la compasión. Guardar momentos de nuestra vida para preocuparnos por las personas más cercanas (familia, amigos). Así, dicen, la vida es mejor.

Ganbatte

Se basa en la excelencia. En ser capaz de hacer lo máximo que puedas en cualquier aspecto de la vida. Siempre debes intentar hacer lo mejor.

Un punto muy interesante es que para la filosofía japonesa, la excelencia es sinónimo de calidad, no de perfección. Una calidad relacionada con los pensamientos, las acciones y las palabras. Por eso, siempre se debe buscar la excelencia.

Kaizen

Guarda cierta relación con el concepto anterior. En este caso, tienes que tener como objetivo mejorar en todo lo puedas y no tener miedo a los cambios, ya que por muy pequeños que te puedan parecer, te pueden aportar cosas muy positivas.

Oubaitori

Para definirlo de una manera corta y clara: ser tú misma. Esto es, no te tienes que comparar con nadie, cada persona es diferente y tiene su propio camino. Céntrate en vivir tu vida, a vivirla bien sin estar pendiente de cómo lo hacen los demás.

Wabi-sabi

Viene a decir que la perfección no existe, que nada ni nadie es perfecto, y que hay que lidiar con ello. Recomienda no querer ser perfecto, aceptar la imperfección y encontrar en ella paz y alegría, porque las cosas que no son perfectas también pueden ser únicas y hermosas.

Mottainai

Por último, un concepto que está relacionado con lo económico. No hay que derrochar ni desperdiciar. Para conseguirlo, hay que tener presente que todo lo que está a nuestro alrededor tiene un valor. Tienes que ser una persona agradecida y mostrar respeto para todo aquello que te rodea.