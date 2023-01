¿Beber agua caliente es beneficioso para tu salud?

El agua es un elemento imprescindible para la vida. ¡Nosotras mismas somos agua! Se estima que constituye el 65% de nuestro peso corporal y gracias a ella nos mantenemos sanas e hidratadas.

Nuestra vida no sería posible sin H₂O y para no morir de deshidratación hay que ir bebiendo periódicamente. Pero ¿y si te dijéramos que, además de esta misión fundamental, ingerir agua de una forma muy específica puede aportarnos otros beneficios medicinales?

Hablamos de beber agua caliente o tibia que, según sostiene la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china (los principales exportadores de esta teoría al resto del mundo), puede ayudar a mejorar la digestión, aliviar la congestión e incluso promover la relajación (entre otras muchas propiedades) en comparación con el mismo líquido a temperatura fría.

¿Por qué hay personas que beben agua caliente?

En China está muy extendida la costumbre de beber agua caliente o tibia. A nivel antropológico tiene sentido, ya que ingerir un líquido caliente ayuda a preservar el calor corporal en los climas más fríos; y hervir el agua permite acabar con microorganismos que nos podrían causar alguna enfermedad. Pero estos no son los únicos motivos para beber agua caliente.

En realidad, esta costumbre también está muy conectada a la espiritualidad. La medicina tradicional china, originada hace más de 2.000 años, se basa en la filosofía de que la enfermedad es consecuencia del flujo inadecuado de fuerza vital (qi), que puede bloquearse si no hay un equilibrio y una harmonía en el cuerpo entre las fuerzas naturales opuestas del yin y del yang.

Así que, según la medicina tradicional china, beber agua fría (yin) impide que los órganos funcionen adecuadamente, un problema que se soluciona hirviendo el líquido para ingerirlo caliente (alimentando el yang).

Tres beneficios de beber agua caliente

La medicina tradicional china no es la única que afirma que el agua caliente tiene propiedades medicinales. También existen algunos artículos científicos que sustentan esta teoría, aunque son escasos y difíciles de encontrar. Pero, desde Novamás te resumimos todos los beneficios. ¡Sigue leyendo!

1. Aliviar la congestión nasal, el resfriado y el dolor de garganta

Una taza de agua caliente genera vapor. Sostener una taza de agua caliente e inhalar profundamente este suave vapor puede ayudar a aflojar los senos paranasales obstruidos e incluso aliviar un dolor de cabeza sinusal.

Según el artículo científico 'The effects of a hot drink on nasal airflow and symptoms of common cold and flu', beber agua caliente puede ayudar a aliviar el dolor de garganta causado por la acumulación de mucosidad.

Asimismo, ingerir este líquido a cierta temperatura también puede propiciar que la mucosidad se mueva más rápidamente y fomentar que toser y sonarse la nariz sea más productivo, afirma el paper 'Benefits of warm water'.

Todas estas propiedades se pueden obtener con otras bebidas calientes, como el té o las sopas, sin embargo, si te encuentras mal y vas a beber agua, puedes probar de ingerirla caliente, ya que será mucho más efectiva que fría o a temperatura ambiente.

2. Mejora la digestión

Beber agua ayuda a mantener el sistema digestivo en movimiento. A medida que el agua se mueve a través del estómago y los intestinos, el cuerpo puede eliminar mejor los desechos.

Algunos estudios afirman que beber agua caliente es especialmente efectivo para activar el sistema digestivo, ya que ayuda a descomponer comida más rápido que el mismo líquido frío o a temperatura ambiente.

Esto es especialmente beneficioso para las personas que sufren acalasia, un trastorno poco frecuente que dificulta el paso de alimentos y líquidos desde el esófago al estómago, según el artículo 'Response of esophagus to high and low temperatures in patients with achalasia'.

3. Mejora la circulación y aumenta la sensación de relajación

El agua caliente es un vasodilatador, lo que significa que expande los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. Esto puede ayudar a relajar los músculos y reducir el dolor.

Aunque ningún estudio ha relacionado directamente el agua caliente con mejoras sostenidas en la circulación, incluso las mejorías breves ya pueden contribuir a un mejor flujo de sangre a los músculos y órganos.

Como beneficio adicional, el calor de beber agua caliente puede ayudar a relajarnos y disminuir los niveles de estrés, ya que hidratarse con un líquido (y más si es caliente) ayuda a mejorar las funciones del sistema nervioso central.

¿Cómo hay que tomar el agua caliente?

Lo bueno de este remedio natural es que no tiene ninguna contraindicación más allá de la que dicte la lógica. Es decir, no hay que ingerir agua hirviendo y no hay que beber agua caliente si lo que se busca es refrescar el cuerpo.

Dicho esto, para obtener los máximos beneficios, hay que llevar el agua a ebullición para, posteriormente, poder ir tomándola a lo largo del día, una vez se haya enfriado un poco y esté caliente o tibia.

Lo ideal es ingerirla por la mañana, en ayunas, y a última hora de la noche, antes de irse a dormir. Si, además, se quiere potenciar las propiedades saciantes, tomar un vaso de agua caliente antes de las comidas ayuda a llenarse menos de alimentos y a digerirlos mejor.