¿Te estresa el no hacer nada? ¿Te tumbas para intentar relajarte, pero resulta que cada vez te pones más de los nervios? Quizá no sea tu caso, pero seguro que conoces a alguien que la palabra "descanso" no va con su personalidad. O al menos, eso es lo que en un principio parece.

Resulta que descansar es mucho más que tumbarse en el sofá, echarse la siesta o dormir por las noches en la cama. Existen 6 formas de descanso de lo más recomendables. Todas ellas atienden a la necesidad de desconectar de lo que nos rodea y conectar con nosotros mismos.

Sigue leyendo y descubre las 6 formas de descanso más recomendables. De este modo tendrás la suficiente información para elegir la actividad que más te convenga según tu personalidad, tu estado de ánimo y tus gustos.

Descanso físico

Este tipo de descanso es el que a casi todo el mundo le viene a la cabeza cuando piensa en descansar. Disfrutar de un sueño placentero que recomponga el cuerpo, gozar de una buena ducha o deleitarse con un buen masaje, supone un tipo de descanso ideal, sobre todo, después de un gran esfuerzo físico como practicar deporte o estar una larga jornada trabajando.

Descanso mental

No solo el esfuerzo físico es extenuante, hay ocasiones en que llega un punto del día en el que te encuentras mentalmente agotada, puede que hayas vivido mucho estrés o requerido de una gran capacidad de concentración que te ha agobiado.

Para poner el "pause" a nuestro loco ritmo de vida va muy bien abrazar la meditación y ser conscientes del "yo" y del "ahora" de tu propio ser.

Dedicarse a la contemplación y disfrutar de unas vistas que te abrumen como un lindo amanecer o atardecer; de una panorámica de tu ciudad o tomate un momento para mirar la inmensidad de un bosque o del mar, también ayuda a desconectar mentalmente.

Ni qué decir tiene la música en este proceso. Escuchar esas canciones que más te gustan, que más te animan o que más te relajan, según lo que necesitas, es una manera de descansar.

Descanso creativo

Buscar actividades que te llenen espiritualmente y que nos hagan desconectar de nuestra rutina suponen también un descanso. Si disfrutas explotando tu vena creativa y te va ponerte detrás de los fogones para cocinar; si prefieres montar un caballete y coger un montón de pinceles para dibujar o si lo tuyo es cantar -aunque sea bajo la ducha o tras el volante- seguro que dedicar unos minutos a estas actividades te ayudarán a descansar.

Descanso emocional

Ir a terapia, escribir y reforzar los vínculos que tienes con las personas más cercanas de tu entono supone también una forma de descansar. Identificar y explicar tus problemas y tus preocupaciones te ayudará a deshacerte de parte de tu carga mental. Puedes verbalizarlas en una terapia con un profesional de la salud mental o puedes escribirlas y darles forma de relato o simplemente de diario íntimo.

Disfrutar de la compañía de la gente que quieres, conversar, compartir y reír con ellos es un método infalible para descansar.

Descanso sensorial

Estar todo el día disponible, conectado al teléfono, pendiente de las redes sociales, de las noticias de actualidad y no tener tiempo para disfrutar de la soledad y poder respirar es un estrés.

Tomarse un descanso también es obligarse a dejar el teléfono a un lado, tomarse unos minutos para respirar tranquilamente y ser consciente con los cinco sentidos del escenario en el que nos encontramos, del espacio que nos rodea, y de la importancia y la grandeza que es encontrarnos bien con nosotros mismos.

Descanso espiritual

Estar en paz con uno mismo es fundamental para descansar. Tener un alma limpia supone no tener una molestia moral que te reconcoma. Dar las gracias por todo lo que eres, por lo que has conseguido y por las oportunidades que tendrás de seguir mejorando; así como nutrirte por dentro viajando y adquirir enseñanzas de la naturaleza y de otras culturas y sociedades, te ayudará a descansar.