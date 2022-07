5 tips para que tu perro se bañe este verano

Las fuertes olas de calor que estamos sufriendo este verano están afectando también a nuestras mascotas. Si tienes un perro, te habrás dado cuenta de que ha comenzado a detestar sus queridos paseos, ya que el suelo quema y el aire es sofocante.

Igual a los humanos, a muchos perros les encanta refrescarse en la playa o en la piscina y si los llevas en una que sea apta para ellos, lo van a pasar en grande. Ahora bien, algunos canes que nunca han estado cerca de una gran masa de agua, de primeras les asusta.

Si vas a llevar a tu fiel amigo a darse un baño este verano, te damos 5 consejos para que no sea traumático y quiera repetir.

1. Que sea un juego

Si es la primera vez que tu hijo peludo va a la playa o la piscina y no se lanza "de cabeza" al agua, no le obligues. Si lo haces a la fuerza, le dará miedo y no querrá repetir. Lo que debes hacer es meterte tu primero y animarle a que entre contigo, a poder ser, a través del juego.

Si el perro es muy pequeño, cógelo en brazos y ve poniéndole en contacto con el agua de forma progresiva, tirándole unas gotitas en la cabeza o ayudándole a meter una patita. Si lo intenta él solo de primeras, puede que se asuste.

2. Cuidado con los juguetes que no flotan

La experiencia de baño tiene que ser un juego, pero debemos ir con cuidado si en esta actividad van a participar juguetes. Asegúrate que todos los elementos que vayas a lanzar al agua floten, ya que, si se hunden, tu perro los perderá de vista y se frustrará al no poder traerlo de vuelta.

Perro con juguete en el agua | Pexels

3. Que no beba agua

Tu can verá agua y entenderá que se la puede beber, así que, si tiene sed, beberá. Si es agua con cloro, difícilmente le pase algo, pero si es agua salada, terminará vomitando o defecando mal. Ten en cuenta que esto puede pasar aunque evites que beba, ya que tragará agua sin darse cuenta.

4. Toma distancia

Una vez consigas que tu perro nade, verás que quiere venir contigo, sobre todo si está algo asustado. Ten cuidado e intenta mantener la distancia, puesto que el can no controlará sus uñas y terminarás tu día de playa o piscina con unos buenos arañazos.

5. Después del baño

Una vez termine su momento baño, asegúrate de secarle bien las orejas para evitar que termine teniendo otitis. Y al día siguiente, no te asustes si ves que camina raro, puede ser que tenga agujetas de tanto nadar.

¿Dónde puedo bañar a mi perro?

Después de leer este artículo, te preguntarás dónde puedes llevar a tu querido peludo para que se refresque y pruebe de nadar. En España, existen casas rurales con piscinas a las que se les permite la entrada a los perros y también piscinas especiales para ellos.

Además, hay más de 100 playas que este verano 2022 permiten la entrada de canes. A continuación, te dejamos un listado con algunas opciones por comunidades autónomas:

Andalucía

Playa de Arroyo Totalán, Málaga

Playa El Espigón, Huelva

Asturias

Playa de El Rinconín, Gijón

Cala Saliencia, Cudillero

Baleares

Cala Blanca, Andratx (Mallorca)

Cala Fustam, Es Migjorn Gran (Menorca)

Canarias

Playa de El Callao, Arona (Tenerife)

Playa de Guacimeta, San Bartolomé (Lanzarote)

Cantabria

Playa de La Maza, San Vicente de la Barquera

Playa La Riberuca, Suances

Comunidad Valenciana

Playa de Pinedo, Valencia

Cala Les Urques, Calpe

Cataluña

Playa de Rec del Molí, l'Escala

Playa de Llevant, Barcelona

Galicia

Playa de O Espiño, O Grove

A Foz, Vigo

Murcia

Playa de Cobaticas, Mazarrón

Playa de La Cañada del Negro, Águilas

¡Al agua perros!