Cómo quitar las etiquetas de la ropa sin romper las prendas ni dejar las esquinas que pinchan

Una de las mejores cosas del cambio de estación y de temperaturas es ir de compras: estar al día de las nuevas colecciones y de cuáles son las tendencias del momento, recorrer todas tus tiendas favoritas y hacerte con las prendas que más te gusten.

Pero, una de las cosas que menos gusta de estos días tan divertidos, aparte de tener que encontrar un sitio para todas las nuevas prendas, es tener que convivir con las etiquetas tan largas e incómodas que hay en cada pieza.

Etiqueta de una camiseta | Pexels

Y es que, a veces, dedicamos mucho tiempo a recortar todas las etiquetas para nada, porque luego nos pican más. La segunda opción es arrancarlas del tirón, pero lo más probable es acabar haciendo un agujero que se tendrá que coser.

Es por eso que, en este artículo, te presentamos el truco perfecto para deshacerte de las etiquetas de la ropa sin romper las prendas ni dejar esquinas que pinchen, sobre todo a los más pequeños.

Truco viral

Este maravilloso truco nos lo enseña la influencer Cristina Sorroche, una creadora de contenido de moda y belleza que supera el medio millón de seguidores en Instagram, gracias a sus vídeos llenos de humor donde muestra su vida más cotidiana.

Para este truco viral no necesitas casi nada, solo una prenda de ropa con una etiqueta quilométrica y una lima de uñas. Sí, con una lima para las uñas dirás adiós a las insoportables etiquetas que tienen todas las piezas de moda.

Paso a paso

Para llevar a cabo este fácil truco viral, tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Escoge una prenda que tenga una etiqueta en la parte interior, normalmente están localizadas en un lateral.

2. Coge una lima para las uñas. Cuanto más grande sea de tamaño, más fácil será quitar la etiqueta.

3. Agarra la prenda por la etiqueta, que quede tensionada por la zona, para poder cortarla bien arrán.

4. Lima la etiqueta lo máximo enganchada a la prenda de ropa, así los restos serán mínimos.

5. Hazlo hasta que consigas cortar toda la etiqueta.

6. Ahora que ya no hay etiqueta, sólo te queda disfrutar de la prenda sin ningún tipo de picor ni incomodidad.

Dos camisetas con etiquetas | Pexels

Nunca lo olvidarás

Así pues, Cristina Sorroche nos ha descubierto un truco muy sencillo para las más amantes de la moda. Con este pequeño gesto ya no habrá prenda alguna que acabe con nuestra paciencia sin apenas lucirla.

Seguro que este maravilloso truco no lo olvidarás jamás, ya que es ideal para adultos pero, sobre todo, para niños, puesto que son a los que más molestia les causa este tipo de etiquetas. Apúntate el truco y compártelo con todas tus amigas.