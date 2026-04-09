Vuelven los pantalones pitillo: la guía definitiva de las expertas para llevarlos con botas de agua

A estas alturas ya no es ninguna sorpresa: el pantalón pitillo ha vuelto. Los famosos skinny jeans reclaman su trono, aunque con ligeros matices que los diferencian de la década de 2010. Este año se llevan en versión cigarette, con aberturas en el bajo (split) o de longitud tobillera - como los de Carolyn Bessette-.

Pero, más allá del corte, las prescriptoras de estilo españolas han decidido cuál es su fórmula favorita para lucirlos: con botas de agua altas. Tras un invierno especialmente lluvioso, este calzado ha pasado de ser una necesidad a convertirse en un imprescindible del street style. Ahora que estamos en plena primavera, toca inspirarse para los días de lluvia que están por venir.

Pantalón pitillo y botas de agua | Getty Images

La inspiración que llega de las influencers

Si echamos un vistazo a nuestras creadoras de contenido de referencia, el veredicto es unánime: la bota de agua eleva cualquier look. Emelie Lindmark (@emitaz) es una de las mejores embajadoras de este estilo, combinando sus botas con vaqueros ajustados y una chaqueta tipo Barbour, logrando ese aire british tan sofisticado.

Por otro lado, Maria Martí nos demostró durante su escapada de Semana Santa que la versatilidad es clave. Incluso con pantalones algo más holgados, el truco de remangarlos para que no abulten dentro de la bota aporta un toque desenfadado y práctico que funciona a la perfección.

El sello de las celebridades internacionales

Aunque en nuestro país la tendencia arrasa, el dictado viene de las grandes pasarelas urbanas internacionales. Tal y como apuntan desde Hunter, la firma de botas de agua más icónica del mundo, "insiders como Bella Hadid han dejado claro que los skinny jeans se llevan con botas altas".

Esta combinación no solo es la mejor aliada para la ciudad; la marca asegura que las botas impermeables serán las protagonistas de la temporada de festivales que está a punto de comenzar. ¿La fórmula ganadora para los conciertos? Mezclar la robustez de la bota con la delicadeza de vestidos de encaje, faldas mini o bermudas.

No todos los pitillo valen

A diferencia de los modelos que guardamos en el fondo del armario hace una década, el regreso de los pitillo exige una actualización en el patrón. La tendencia actual se aleja de los tejidos excesivamente elásticos que parecían leggings para abrazar un denim con más cuerpo.

Para que la combinación con las botas de agua sea un éxito rotundo, el truco está en el bajo. Los modelos split (con abertura lateral) permiten que el pantalón caiga de forma natural sobre la caña de la bota si esta es media, mientras que los de corte cigarette son los mejores para introducir por dentro de las botas altas sin generar incómodas arrugas o bultos.