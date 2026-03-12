Tres reglas infalibles para que tus looks se vean más equilibrados, sofisticados y con mucho estilo

Combinar bien la ropa no siempre tiene que ver con tener más prendas, sino con saber utilizarlas con criterio. Desde el punto de vista del estilismo, uno de los errores más habituales es construir looks de forma automática, sin pensar en su estructura, foco o equilibrio.

Sin embargo, pequeños ajustes en la manera de combinar pueden transformar por completo el resultado final. Estos tres consejos de estilista son sencillos de aplicar, funcionan con cualquier armario y elevan cualquier outfit sin necesidad de comprar nada nuevo.

Empieza por una pieza protagonista

Todo estilismo necesita un punto de partida claro. Definir una pieza protagonista facilita enormemente el proceso de combinación y evita looks planos o aburridos. Puede ser un zapato llamativo, una blusa romántica o una chaqueta especial: una prenda con personalidad que marque el ritmo del conjunto.

A partir de ahí, el resto del look debe acompañar, no competir. Introducir prendas más neutras, líneas limpias o tejidos sencillos permite que esa pieza destaque de forma natural. Cuando existe un foco claro, el estilismo se percibe más pensado y coherente, incluso cuando está compuesto por básicos del armario.

Chica con zapatos naranjas | Freepik

Este pequeño cambio de enfoque —decidir primero qué prenda quieres destacar— simplifica mucho el proceso de vestirse y ayuda a evitar combinaciones demasiado recargadas o sin dirección.

Equilibra proporciones para estilizar la silueta

Otro de los principios fundamentales en asesoría de imagen es el equilibrio de proporciones. La forma en la que se distribuyen los volúmenes sobre el cuerpo influye directamente en cómo se percibe la silueta y en la armonía del conjunto.

Si el volumen se concentra en la parte superior —por ejemplo en un jersey oversize— lo recomendable es compensarlo con una base más ajustada. Y si el protagonismo está abajo —por ejemplo en una falda con volumen— conviene limpiar la parte superior con una prenda más ceñida.

Mujer con un jersey oversize y pantalones ajustdos | Freepik

Este juego de proporciones aporta armonía visual, estiliza la figura y hace que el look se vea más equilibrado.

Este es un recurso especialmente útil cuando se trabaja con prendas oversize o con largos midi, patrones muy presentes en los armarios actuales.

Aplica la regla de la tercera prenda

Muchos looks fallan por exceso de simplicidad. Un conjunto formado únicamente por dos piezas —por ejemplo pantalón y top— suele quedarse plano. Es aquí donde entra en juego la llamada regla de la tercera prenda, uno de los recursos más utilizados en estilismo.

Añadir una tercera pieza —una blazer, un pañuelo o incluso un jersey colocado sobre los hombros— nos aportará profundidad y estructura. No se trata de recargar el conjunto, sino de construirlo mejor.

Mujer vistiendo un blazer | Freepik

Ese tercer elemento rompe la uniformidad del look, añade interés visual y hace que el resultado final se vea mucho más trabajado. Además, es un recurso muy práctico para transformar prendas básicas en estilismos más completos sin necesidad de comprar nada nuevo.

Definir una pieza protagonista, equilibrar proporciones y aplicar la regla de la tercera prenda son gestos sencillos que marcan una diferencia real en el resultado final. Porque, al final, la clave no está en tener más ropa, sino en saber usarla mejor.