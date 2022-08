Trucos para ocultar los tirantes del sujetador en verano

Lucir una piel bronceada en verano nos encanta. Nuestro tono se oscurece y nos sentimos más atractivas. Una de las zonas del cuerpo más sensuales es, sin duda, la espalda y el verano es la única época en la que podemos lucirla sin pasar frío. Elegir prendas con escote trasero o sin mangas es una opción ideal para enseñarle al mundo partes que se suelen quedar ocultas, pero siempre hay algo que nos intenta chafar ese look tan sexy.

El sujetador se convierte en nuestro peor enemigo, ya que su estructura no permite llevar la espalda libre y los tirantes son de todo menos bonitos a la vista. Por ello, siempre tratamos de mantenerlos ocultos. Si eres de las que se sienten incómodas prescindiendo de sujetador o no te acaban de llamar la atención los sujetadores sin tirantes, este artículo es para ti.

Cómo esconder los tirantes del sujetador

Estar a la moda a veces resulta algo complicado, ya que lo que es tendencia no nos gusta o la forma de llevarlo resulta muy incómoda. La gran mayoría de nosotras usamos sujetador por comodidad y/o necesidad, por lo que no se nos pasa por la mente adquirir tops con los que nos vemos obligadas a prescindir de ellos.

Sin embargo, este problema dejará de existir ahora mismo, gracias a la usuaria de Instagram, @dressupwithlou. Ella tiene la solución perfecta para ocultar los tirantes del sujetador en dos de los tops más difíciles de lograrlo: tipo halter y sin mangas.

Para tops con escote tipo halter

Se conocen así las camisetas con escote trasero y que se atan al cuello. Así pues, son prendas muy sensuales, perfectas para verano. Además, están en tendencia. Te mostramos un ejemplo del top que ofrece Bershka.

Top halter blanco | Bershka

Para lograr ocultar el sujetador es imprescindible que este tenga tirantes extraíbles. Lo primero de todo es atártelo a tu medida y girarlo, para tener visible la parte trasera. Desata los tirantes de atrás y ata los dos extremos entre ellos. Con esta unión, generamos una única tira. Regula la tira a la medida para evitar que te apriete demasiado y pásala por el cuello.

Para tops sin mangas

Sin duda, este tipo de camisetas son muy populares. Dejan libre tanto la zona de los hombros como la del escote y combinan con todo, ya que suelen ser de colores neutros. ¿Qué te parece este de Pull&Bear?

Con este tipo de camisetas está totalmente prohibido lucir el tirante del sujetador, pues de lo contrario, el resultado será poco estiloso. Para lograr esconderlos, átate el sujetador como lo haces siempre. Luego, tan solo tiene que pasar los tirantes por el cuello de forma cruzada y después, por debajo del brazo. Cada tira debe quedar en el lado contrario.

Otras formas de esconder las tiras del sujetador

Si has probado los trucos, pero no te han convencido, debes saber que no son la única forma de esconder las tiras del sujetador. Existen algunos sujetadores cuya intención es precisamente esta: prescindir de los tirantes sin obligar a la persona a dejar de usar la prenda.

De todas formas, en verano, el sudor pega la ropa a la piel, por lo que resulta de lo más incómodo. Así que cuanta menos ropa, mejor. Por ello, si no tienes ningún tipo de impedimento en llevar los pechos libres, no uses sujetador. Si necesitas, aunque sea una mínima sujeción, siempre puedes optar por el truco de la cinta adhesiva.