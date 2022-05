Cómo sujetar el pecho con cinta adhesiva

Como bien sabrás, la temporada de calor y el sujetador no son precisamente mejores amigos. Los tops de verano y sus escotes de todo tipo hacen que sea muy complicado colocarse esta prenda de sujeción sin que te estropee el look. Por no hablar de lo incómodo que es llevarlo en un día de mucho bochorno y de los roces que puede provocar en tu piel por culpa del sudor.

Por eso cada vez hay más mujeres que optan por despedirse de esta prenda interior hasta que el frío vuelva a llamar a la puerta.

Aunque esta opción es totalmente válida, es cierto que no todas estamos preparadas para dejar que nuestros pechos campen a sus anchas, ya sea porque tenemos mucho o porque nuestra forma no encaja con ese top que tanto nos gusta.

Si este es tu caso, deberás probar la cinta adhesiva para el pecho. Uno de los trucos favoritos de las celebrities y cada vez el de más mujeres. A continuación te contamos dónde conseguirla y cómo colocarla de forma correcta.

Dónde comprar la cinta adhesiva para el pecho

En tiendas físicas de lencería como Tezenis o Women’Secret podrás encontrar la cinta adhesiva que necesitas para que esa camiseta o vestido especial luzca espectacular. Pero si lo tuyo es comprar por Internet, también la encontrarás en Shein o en Amazon.

Las hay de color blanco, color carne y packs que incluyen pezoneras -un imprescindible para aquellas que no quieran marcar pezón cuando vaya sin sujetador-.

Cinta adhesiva para pecho | Amazon

¿Qué tiene de especial esta cinta?

Si eres de buscar remedio a todo, seguramente ya hayas intentado colocar tus pechos con una cinta adhesiva normal o tapar los pezones con tiritas. En este caso, también habrás podido comprobar la irritación que causan estas telas adhesivas en tu piel. Por no mencionar las heridas que te pueden llegar a provocar.

La piel de los senos es más sensible que la de otras partes del cuerpo, por eso hay que tratarla con mimo y comprar productos que la respeten.

La cinta adhesiva para pecho, está hecha de una tela y unos productos que son capaces de mantener los pechos en su sitio durante horas sin comprometer la salud de la dermis, ni dejar residuos al retirarla.

Da igual que sudes o que te mojes, las cintas de sujeción seguirán haciendo su trabajo para que disfrutes del momento.

Cómo colocar la cinta adhesiva para pecho

Al no tener forma, las cintas se pueden colocar de la manera que requiera la prenda de ropa que vas a utilizar. Pero, aun así, existen una serie de tips que debes seguir a la hora de su colocación:

Asegúrate de que la piel está limpia y seca antes de su colocación.

antes de su colocación. No uses crema hidratante o la cinta no se sujetará a tu piel.

o la cinta no se sujetará a tu piel. Si quieres un efecto tipo sujetador, coloca la cinta siempre desde abajo hacia arriba.

Si quieres reforzar la parte inferior de tus pechos, añade unas capas de cinta en horizontal , como si se tratara de un top bandeau .

de tus pechos, añade unas capas de cinta en , como si se tratara de un top . Para crear un escote pronunciado , coloca las tiras en forma de cruz . En este caso, comienza colocando una de las telas en la zona del pecho más próxima a la axila y crúzala hasta las costillas contrarias, colocando con la mano el pecho en el lugar que deseas.

, coloca las tiras en forma de . En este caso, comienza colocando una de las telas en la zona del pecho más próxima a la axila y crúzala hasta las costillas contrarias, colocando con la mano el pecho en el lugar que deseas. Si el top o vestido tiene un escote muy abierto , coloca varios trozos cortos de cinta adhesiva, de forma horizontal, en la zona más próxima a la axila de ambos pechos.

, coloca varios trozos cortos de cinta adhesiva, de forma horizontal, en la zona más próxima a la axila de ambos pechos. Si tienes mucho pecho y lo quieres rebajar para llevar un top sin tirantes, enróllate en cinta adhesiva.

Por último, antes de utilizar este gran invento, trata de comprobar cómo reacciona tu piel enganchando un trozo pequeño de cinta a modo de prueba. A pesar de estar hechos de materiales hipoalergénicos, no está de más prevenir.

