Tipos de sujetador para que no se vean los tirantes

Elegir una buena sujeción para nuestros pechos es fundamental para sentirnos cómodas. De todas formas, para según qué atuendos usar un sujetador u otro puede ser determinante. Más allá del color o la forma, los tirantes son clave para dar un toque elegante a nuestro look o, por el contrario, arruinarlo.

Dentro de la lista interminable de estilos de sujetadores, existen unos con una particularidad especial: ocultan los tirantes o prescinden de ellos. Si quieres aprender a ocultar las tiras de tu ropa interior, apunta todas las opciones que te traemos.

Sin tirantes

Este sujetador no esconderá tus tiras, pues directamente no las lleva. Cada vez son más las tiendas que ofrecen esta alternativa, ya que son unos sujetadores cómodos que se fijan perfectamente a nuestra piel. No se caen, las costuras están reseguidas por tiras de silicona que impiden que resbalen.

Es ideal para llevar con tops o vestidos sin tirantes y nos da un toque sensual y elegante. Si lo prefieres, puedes optar por un sujetador con tirantes extraíbles para que puedas darle mucho más uso. Intimissimi te ofrece este tipo de sujetador en múltiples estilos.

Con pegatinas

Existen atuendos que nos obligan a llevar la espalda al descubierto. Si queremos lucir ese escote de lo más estilizador, es fundamental esconder todas las partes de nuestro sujetador. Para evitar que se marquen los pezones podemos optar por sujetadores con adhesivo. Los hay de mil estilos y la mayoría son de color neutro, por lo que combinan a la perfección con todo.

La silicona que incorpora no daña ni irrita nuestra piel, además de ser resistente al sudor. La gran mayoría son push up, por lo que levantan el pecho y estilizan el escote. Amazon te ofrece un pack reutilizable en diferentes colores.

Sujetador con pegatinas | Amazon | Amazon

Con tirantes multiposición

Para aquellas personas que no pueden prescindir de tirantes, esta también puede ser una gran opción. Como su nombre indica, los sujetadores con tirantes multiposición permiten disponer las tiras en diferentes formas, según las necesidades de estilo que tengas. Así que te pueden salvar más de un look.

Además, son regulables, por lo que se pueden adaptar perfectamente a todo tipo de bustos, tamaños y atuendos. Women’secret tiene el sujetador perfecto hecho con microfibra.

Sujetador con tirantes multiposición | Women'secret | Women'secret

Top sin aros

Si buscas comodidad, un top estilo bandeau te la proporcionará. Este sujetador se denomina así por asemejarse a una banda de ropa que recubre tus pechos, con la particularidad de no llevar aros ni casi relleno e incluir - generalmente - tiras extraíbles.

Es una opción a la que le puedes sacar mucho jugo, ya que en muchas ocasiones podemos llevarlo como un simple top al no incluir cierres traseros. Puedes combinar el sujetador con unos vaqueros de talle alto o una falda larga.

Top sin aros | Oysho | Oysho

Usa clips para ocultarlos

Si tu sujetador favorito no tiene tirantes extraíbles, este truco te permitirá esconderlos. Se tratan de pequeños objetos de plástico que unen las tiras en el centro de la espalda, por lo que no quedan expuestas por los lados. De esta forma, podemos transformar un simple sujetador en uno cruzado o invisible.

Es algo que te permitirá olvidar de inmediato los tirantes caídos y con el que podrás usar tu ropa íntima en cualquier ocasión. Amazon te ofrece un pack de dieciséis unidades con distintas formas para adaptarlo a todas tu prendas interiores.