El truco para transformar una corbata en el cinturón de tendencia sin gastar un solo euro

El cinturón tipo fajín se ha consolidado como uno de los accesorios imprescindibles de la temporada. Aunque las tiendas están llenas de modelos ideales para elevar cualquier estilismo, existe una alternativa rápida, sostenible y mucho más económica para sumarse a esta tendencia sin pasar por caja.

La creadora de contenido alemana Elli Kyparissi ha compartido en sus redes un truco viral para conseguirlo utilizando únicamente dos elementos: una corbata y un imperdible.

Cómo hacer tu propio cinturón fajín

El proceso no te llevará más de un minuto:

1. Engancha el imperdible a unos cuatro dedos de distancia del extremo más ancho de la corbata (por la cara interna para que no se vea).

2. Colócate la corbata alrededor de la cintura, asegurándote de que la zona donde has fijado el imperdible quede en la parte delantera central.

3. Pasa la parte fina de la corbata por el pequeño espacio que genera el imperdible, utilizándolo como si fuera la hebilla del cinturón.

4. Ajusta a tu medida y dobla el sobrante sobre sí mismo o deslízalo por el lateral para darle un aire desenfadado. ¡Y listo!

¿Por qué funciona este estilismo?

La clave de este truco radica en el corte en diagonal y la caída fluida de las corbatas de vestir. Al ceñirse a la cintura, la tela crea un efecto óptico que estiliza la silueta de la misma forma que un fajín tradicional, pero aportando un toque preppy y masculino superoriginal.

Cómo combinarlo en tus looks de diario

Una de las formas más fáciles de combinar el cinturón tipo fajín es sobre prendas oversize. Colócalo por encima de una americana cruzada o un trench fluido para marcar cintura y estructurar la prenda.

También funciona a la perfección con vestidos básicos, esos que resultan ideales para la vuelta a la rutina cuando las temperaturas aún aprietan. De esta forma, lograrás elevar un vestido camisero neutro o de punto fino, dándole una segunda vida.

Por otro lado, al hacer tu propio cinturón con el truco de la corbata puedes jugar libremente con las texturas. Si utilizas un modelo de seda, raso o con estampado clásico (como la raya diplomática o los lunares), conseguirás romper la monotonía de un estilismo básico e ir introduciendo un toque otoñal en tus outfits de verano.

Una idea perfecta para reciclar prendas del armario masculino, ahorrar espacio en la maleta y sumarte a la tendencia del fajín con cero inversión.