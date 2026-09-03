Del marrón chocolate al verde musgo: los 5 colores que dominarán tu armario este otoño

Con la llegada de una nueva temporada toca hacer hueco en el armario a los colores que marcarán tendencia durante los próximos meses. Frente a los tonos más claros y luminosos del verano, el otoño apuesta por una paleta más cálida, profunda y envolvente, con tonalidades inspiradas en la naturaleza y otras mucho más vibrantes.

Modelo viste falda marrón y chaqueta negra | Freepik

El marrón chocolate vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. Elegante, sofisticado y fácil de combinar, se puede llevar tanto en prendas de punto como en abrigos, pantalones, bolsos o botas. Su versatilidad lo convierte en una de las apuestas más seguras de la temporada.

Junto a él, el verde musgo aporta un toque natural y sofisticado. Es perfecto para quienes buscan alejarse de los clásicos negro y beige sin recurrir a colores demasiado llamativos.

El amarillo mostaza será la opción para quienes quieran añadir luz a los estilismos otoñales. Aunque es un tono más atrevido, funciona especialmente bien combinado con marrones, crema o denim.

Looks con color | Getty Images

El terracota continúa con la estética de tonos tierra y aporta calidez a cualquier look. Por último, el rojo intenso llega para romper con la sobriedad y convertirse en el toque de color más potente de la temporada.

Cinco tonalidades diferentes que demuestran que este otoño no habrá que renunciar al color para vestir con estilo.