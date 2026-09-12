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Fernando Alonso y Melissa Jiménez derrochan complicidad en su reaparición en Madrid tras convertirse en padres

Madrid se ha convertido en el epicentro del mundo del motor este fin de semana con la celebración del GP de España de Fórmula 1, donde también han reaparecido Fernando Alonso y Melissa Jiménez tras ser padres de su primer hijo.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid

Gtres

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Europa Press| NovaMás
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Todo listo en Madrid para la celebración este fin de semana el primer GP de Fórmula 1 en la capital española, que se ha preparado a conciencia a contrarreloj para que todo salga a la perfección con un circuito urbano situado en la zona de IFEMA y Valdebebas.

El Gran Premio ha despertado una expectación sin igual entre los amantes del automovilismo en nuestro país y el paddock se ha llenado de rostros conocidos que han querido conocer de primera mano el trazado.

Eso sí, si hay alguien que ha acaparado todos los flashes a su llegada esos han sido, sin duda, Fernando Alonso y Melissa Jiménez, que han reaparecido derrochando complicidad en sus primeras imágenes juntos tras convertirse en padres de su primer hijo en común.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid
Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid | Gtres

Dejando a un lado el hermetismo que rodea a su historia de amor hace ya más de tres años, la pareja se ha dejado ver paseando de lo más relajados junto a su bebé, compartiendo sonrisas y confidencias presumiendo de lo enamorados que están con total normalidad.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid
Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid | Cordon Press

Fue en mayo de 2023 cuando salió a la luz su relación, y desde entonces no han dejado de afianzar su noviazgo y se han vuelto inseparables. Tanto es así que Melissa no dudó en mudarse a Mónaco, donde Fernando tiene instalada su residencia, junto a los tres hijos que tiene en común con el futbolista Marc Bartra: Gala, Abril y Max.

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