Fernando Alonso y Melissa Jiménez derrochan complicidad en su reaparición en Madrid tras convertirse en padres

Todo listo en Madrid para la celebración este fin de semana el primer GP de Fórmula 1 en la capital española, que se ha preparado a conciencia a contrarreloj para que todo salga a la perfección con un circuito urbano situado en la zona de IFEMA y Valdebebas.

El Gran Premio ha despertado una expectación sin igual entre los amantes del automovilismo en nuestro país y el paddock se ha llenado de rostros conocidos que han querido conocer de primera mano el trazado.

Eso sí, si hay alguien que ha acaparado todos los flashes a su llegada esos han sido, sin duda, Fernando Alonso y Melissa Jiménez, que han reaparecido derrochando complicidad en sus primeras imágenes juntos tras convertirse en padres de su primer hijo en común.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid | Gtres

Dejando a un lado el hermetismo que rodea a su historia de amor hace ya más de tres años, la pareja se ha dejado ver paseando de lo más relajados junto a su bebé, compartiendo sonrisas y confidencias presumiendo de lo enamorados que están con total normalidad.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el GP de España en Madrid | Cordon Press

Fue en mayo de 2023 cuando salió a la luz su relación, y desde entonces no han dejado de afianzar su noviazgo y se han vuelto inseparables. Tanto es así que Melissa no dudó en mudarse a Mónaco, donde Fernando tiene instalada su residencia, junto a los tres hijos que tiene en común con el futbolista Marc Bartra: Gala, Abril y Max.