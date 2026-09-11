Vaqueros de lavado oscuro: el básico de otoño que te salvará cualquier look

Para este otoño vuelve, entre muchas otras tendencias, el minimalismo noventero y los outfits de oficina. Vestir sencilla y elegante es una máxima que todas las prescriptoras de moda van a seguir esta temporada y uno de los básicos clave en su armario será el vaquero de lavado oscuro (dark wash denim).

Más allá del patrón del pantalón, lo que se buscará es que sea de un tono muy apagado, entre índigo intenso y negro; una tonalidad que estiliza y que combina con una gran cantidad de prendas. Es tremendamente versátil porque puede sustituir perfectamente al pantalón de sastre, encajando tanto con deportivas y un top informal como con una camisa y unos tacones.

Look con vaqueros oscuros | Getty Images

Los de pierna ancha

Son los mejores sustitutos del pantalón de oficina tradicional que solías ponerte para sentirte más arreglada, con la ventaja de que no te harán sentir fuera de lugar si los quieres llevar luego a un afterwork, a acompañar a los niños al colegio o a hacer la compra.

Al ser holgados, resultan de lo más cómodos para llevarlos durante todo el día, ya sea con una blazer en el trabajo o con una sudadera para ir con los peques al parque. Es ese pantalón comodín que te salvará cualquier look.

Look con vaqueros oscuros | Getty Images

De pierna recta

El básico de los básicos. Queda especialmente bien con jerséis de punto, diseños de cuello alto o cazadoras bomber. Al no ser tan anchos en el bajo, permiten jugar sin miedo con los volúmenes en la parte superior.

Corte acampanado

La mejor opción si lo que buscas es alargar visualmente las piernas es el vaquero ligeramente acampanado. Resulta perfecto para equilibrar el volumen de las caderas y, combinado con una bota de punta con algo de tacón, consigue un efecto de piernas infinitas que estiliza la silueta al máximo.

Con qué calzado combinarlos

Aunque quedan ideales con un poco de tacón, para el día a día combinan a la perfección con bailarinas o mocasines, dos de las grandes tendencias en calzado para esta temporada otoño-invierno. Y, sobre todo, con el calcetín visto (así que nada de llevar calcetines viejos o desparejados).

Look con vaqueros oscuros | Getty Images

En cuanto a las zapatillas deportivas, la mejor opción es apostar por modelos de suela fina y colores neutros, ya que un diseño tipo chunky rompería con la sofisticación natural que aporta este tipo de vaquero.

El truco para mantener el tono dark wash intacto

El mayor reto del vaquero de lavado oscuro es lograr que no pierda ese tinte índigo tan elegante con las lavadoras. Para conservar su color original durante más tiempo, lávalos siempre del revés, con agua fría y evita usar suavizante.

Si quieres un extra de protección en los primeros lavados, añádele un chorro de vinagre blanco al tambor: actúa como un fijador natural del color e impedirá que tu pantalón se vuelva grisáceo con el uso.