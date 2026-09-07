Del polo de rayas a las prendas bordadas: las 5 tendencias que no dejarás de ver este otoño

En el mundo de la moda, ya hemos entrado en plena temporada de otoño, y es que las tiendas de ropa ya se han llenado de jerséis, pantalones largos, cardigans y abrigos finos. Es por eso que es inevitable que nuestra mente esté centrada en los looks que llevaremos cuando baje la temperatura unos grados.

En este artículo te traemos cinco tendencias que no dejaremos de ver a lo largo de estos próximos meses, y lo hacemos de la mano de Almu Carrión. La influencer crea contenido mayoritariamente relacionado con el mundo de la moda, y estas son las claves que cree que no faltarán en otoño.

Además, te enseñamos algunos looks de influencers con estas prendas, así lograrás visualizar mejor cómo es exactamente la tendencia y si te ves con ella. ¡Vamos a ello!

Polos de rayas

Las rayas por si solas ya son una tendencia que vemos temporada tras temporada, indiferentemente de ser otoño, invierno, primavera o verano. El año pasado, las camisetas de manga larga rayadas fueron la absoluta tendencia, pero para este otoño, aunque el estampado que triunfará es el mismo, la prenda en si misma cambia.

Y es que los polos están ganando un gran protagonismo. Son múltiples los formatos en que los encontraremos: en textura jersey, en formato camiseta, en mangas cortas y en crop top. De diseños hay muchísimos, todos siguiendo un mismo patrón de cuello, para que encuentres la opción que más se ciñe a tu manera de vestir.

Pantalones piratas

Siguiendo la tendencia que lo ha petado este verano, que son los pantalones capri, no dejaremos de ver los pantalones piratas. Aunque ya han aparecido en estos meses más calurosos para planes algo más frescos, se intensificará su presencia en los próximos meses.

Los que más presentes estarán son los que cuentan con un patrón ancho, puesto que favorecen mucho, tanto a siluetas más delgadas como a siluetas más anchas. Una opción muy atractiva también porque la variedad de tejidos es muy alta: denim, lino, satén…

Prendas bordadas

La siguiente tendencia no es una prenda en concreto, es un acabado que podemos encontrar en muchas prendas, incluso en tejanos, chaquetas y bolsos. El elemento que será esencial en otoño son los bordados.

Almu, la creadora de contenido que ha compartido estas futuras tendencias, cree que actualmente "estamos desarrollando cierta sensibilidad a los bordados", y es que cada vez hay más deseo a lo tradicional, algo a lo que "teníamos cierta reticencia", explica la influencer.

Botas robustas

Por lo que hace a los zapatos, están de vuelta las botas de estilo urbano, industrial y alternativo que tanto pusieron de moda firmas como Doctor Martens. Además, de este tipo de calzado hay muchos modelos que siguen esa misma estética, por lo cual hay mínimo un tipo de bota para cada persona y gusto.

Se trata de un modelo que queda bien con absolutamente todo: tejanos largos, pantalones piratas, faldas e incluso pantalones cortos.

Uñas cortas

Y, cómo último detalle, las uñas cortas serán el complemento que elevará cualquier look. Lejos de unas uñas largas que hemos ido viendo a lo largo de los años, para otoño serán las más cortitas las que triunfen.

Y es que además de ser mucho más cómodas para manipularlo todo, se puede aprovechar para innovar en cuanto a color, ya que si optas por un tono más llamativo, al ser más pequeñas, no llaman tanto la atención.

Así pues, con estas 5 tendencias que Almu Carrión adelanta que veremos en los próximos meses, ya puedes imaginarte infinidad de outfits para este otoño e invierno. Porque ir a la moda nunca fue tan fácil.