Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

A LOS 27 AÑOS

Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann se casan y anuncian su compromiso con un romántico mensaje

Alexandra de Hannover, hija menor de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover, ha anunciado oficialmente su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann, su pareja desde hace una década.

Ben Sylvester Strautmann y Alexandra de Hannover en el Baile de la Rosa 2026

Ben Sylvester Strautmann y Alexandra de Hannover en el Baile de la Rosa 2026 Gtres

Publicidad

Europa Press
Publicado:

Alexandra de Hannover está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a Ben-Sylvester Strautmann. La hija de Carolina de Mónaco ha compartido en sus redes sociales varias fotografías junto a su pareja en las que no ha pasado desapercibido un detalle: un anillo que luce en una de sus manos y que aparece acompañado de una significativa frase, "The marriage plot", junto a numerosos corazones amarillos.

Una publicación de lo más romántica con la que Alexandra y Ben-Sylvester anuncian así su próximo enlace, poniendo el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace años. La frase, que se traduce como "La trama matrimonial", supone toda una declaración de intenciones y deja entrever que la pareja está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación.

Los jóvenes mantienen una relación estable desde hace años y ahora estas nuevas imágenes marcan el comienzo de una nueva etapa para la pareja. Con una fotografía cómplice junto a Ben y ese mensaje sobre el matrimonio, Alexandra comparte con sus seguidores la felicidad que le provoca este importante momento, rodeada de corazones amarillos y con un anillo que se convierte en el gran protagonista de la publicación.

La boda de Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann supondrá, sin duda, un nuevo acontecimiento destacado para la familia de Carolina de Mónaco.

El momento de angustia de Tana Rivera ante el susto que sufrió su novio, Roca Rey, mientras toreaba

Tana Rivera
Novamas » Gente

Publicidad

Publicidad