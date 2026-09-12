Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann se casan y anuncian su compromiso con un romántico mensaje

Alexandra de Hannover está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a Ben-Sylvester Strautmann. La hija de Carolina de Mónaco ha compartido en sus redes sociales varias fotografías junto a su pareja en las que no ha pasado desapercibido un detalle: un anillo que luce en una de sus manos y que aparece acompañado de una significativa frase, "The marriage plot", junto a numerosos corazones amarillos.

Una publicación de lo más romántica con la que Alexandra y Ben-Sylvester anuncian así su próximo enlace, poniendo el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace años. La frase, que se traduce como "La trama matrimonial", supone toda una declaración de intenciones y deja entrever que la pareja está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación.

Los jóvenes mantienen una relación estable desde hace años y ahora estas nuevas imágenes marcan el comienzo de una nueva etapa para la pareja. Con una fotografía cómplice junto a Ben y ese mensaje sobre el matrimonio, Alexandra comparte con sus seguidores la felicidad que le provoca este importante momento, rodeada de corazones amarillos y con un anillo que se convierte en el gran protagonista de la publicación.

La boda de Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann supondrá, sin duda, un nuevo acontecimiento destacado para la familia de Carolina de Mónaco.