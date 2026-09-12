Las zapatillas que veremos por todas partes este otoño apuestan por siluetas estilizadas y un aire retro

La temporada de otoño-invierno trae consigo un cambio de rumbo en cuanto a las zapatillas. Después de varias temporadas en las que los modelos de suela gruesa y las siluetas XL han dominado las tendencias, ahora el calzado deportivo apuesta por diseños mucho más estilizados, ligeros y sofisticados.

Las llamadas slim sneakers, los modelos de inspiración retro y los acabados especiales se convierten en algunas de las grandes apuestas de los próximos meses. La comodidad continúa siendo una de las prioridades a la hora de elegir calzado, pero esta temporada lo hace acompañada de una estética más delicada.

Las zapatillas dejan atrás parte de su volumen para recuperar perfiles finos y suelas bajas que recuerdan a algunos de los modelos más icónicos de décadas pasadas. Te contamos todos los detalles de qué zapatillas no dejarás de ver en este artículo.

Zapatillas plateadas | Pexels

Las slim sneakers toman el relevo

Una de las tendencias que más fuerza gana este otoño son las slim sneakers. Se trata de zapatillas de perfil bajo, suela fina y una silueta estrecha que se adapta al pie sin aportar demasiado volumen al conjunto.

Frente a las plataformas y diseños de grandes dimensiones que han protagonizado las últimas temporadas, estos modelos ofrecen una alternativa más ligera y fácil de combinar. Funcionan especialmente bien con vaqueros, pantalones de vestir e incluso faldas y vestidos, aportando un punto informal sin restar sofisticación al estilismo.

Slim sneakers | Pexels

La inspiración retro vuelve con fuerza

La nostalgia también se hace presente en el calzado. Las firmas recuperan siluetas de archivo y modelos inspirados en diseños clásicos que vuelven a las calles con pequeñas actualizaciones.

Entre ellos destacan propuestas que recuperan ese aire deportivo y vintage que tanto encaja con la estética actual. El resultado son zapatillas que combinan referencias del pasado con una imagen más contemporánea y que funcionan tanto con looks informales como con prendas más cuidadas.

Zapatillas de aire vintage | Pexels

El satén lleva las zapatillas a otro terreno

Otra de las grandes novedades de la temporada está en los materiales. El satén y otras texturas delicadas aparecen en diseños que se alejan de la imagen tradicional de las zapatillas deportivas.

Estos acabados aportan un aspecto más femenino y sofisticado y conectan directamente con la estética ballet-core, que continúa influyendo en la moda. Así, las zapatillas se convierten en un complemento que puede formar parte incluso de estilismos más especiales, combinadas con faldas, vestidos o prendas de inspiración romántica.

Los tonos tierra son una apuesta segura

En cuanto a los colores, los tonos naturales serán algunos de los grandes protagonistas del día a día. Marrones chocolate, marrón glacé, tonos arcilla y naranjas suaves se incorporan a las zapatillas de temporada para crear diseños fáciles de combinar.

Son tonalidades que encajan especialmente bien con la paleta propia del otoño y que permiten sustituir las clásicas zapatillas blancas por opciones algo más cálidas sin renunciar a la versatilidad.

Zapatos marrones | Pexels

El plateado es el nuevo neutro

Para quienes buscan dar un toque diferente a sus looks, los acabados metalizados también tendrán un papel importante. El plateado se presenta como uno de los colores estrella y funciona prácticamente como un nuevo neutro, capaz de combinar tanto con prendas básicas como con estilismos más llamativos.

Junto a él, los colores intensos ganan protagonismo, especialmente los rojos y los tonos berenjena, que aportan una dosis extra de personalidad y resultan especialmente interesantes para looks de noche.

Zapatos deportivos plateadas | Pexels

En definitiva, las zapatillas del otoño-invierno para esta nueva temporada dejan atrás el exceso de volumen para apostar por siluetas más finas, referencias vintage y materiales y colores capaces de elevar cualquier estilismo. Una temporada en la que el calzado deportivo sigue siendo cómodo, pero adquiere una imagen mucho más sofisticada.