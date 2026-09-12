TODAS LAS CLAVES
Las zapatillas que veremos por todas partes este otoño apuestan por siluetas estilizadas y un aire retro
Las zapatillas en tendencia para otoño e invierno reducen su volumen para dar paso a siluetas más estilizadas, diseños retro y acabados especiales. Las slim sneakers, los tonos tierra, el plateado y los detalles satinados serán lo más visto.
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La temporada de otoño-invierno trae consigo un cambio de rumbo en cuanto a las zapatillas. Después de varias temporadas en las que los modelos de suela gruesa y las siluetas XL han dominado las tendencias, ahora el calzado deportivo apuesta por diseños mucho más estilizados, ligeros y sofisticados.
Las llamadas slim sneakers, los modelos de inspiración retro y los acabados especiales se convierten en algunas de las grandes apuestas de los próximos meses. La comodidad continúa siendo una de las prioridades a la hora de elegir calzado, pero esta temporada lo hace acompañada de una estética más delicada.
Las zapatillas dejan atrás parte de su volumen para recuperar perfiles finos y suelas bajas que recuerdan a algunos de los modelos más icónicos de décadas pasadas. Te contamos todos los detalles de qué zapatillas no dejarás de ver en este artículo.
Las slim sneakers toman el relevo
Una de las tendencias que más fuerza gana este otoño son las slim sneakers. Se trata de zapatillas de perfil bajo, suela fina y una silueta estrecha que se adapta al pie sin aportar demasiado volumen al conjunto.
Frente a las plataformas y diseños de grandes dimensiones que han protagonizado las últimas temporadas, estos modelos ofrecen una alternativa más ligera y fácil de combinar. Funcionan especialmente bien con vaqueros, pantalones de vestir e incluso faldas y vestidos, aportando un punto informal sin restar sofisticación al estilismo.
La inspiración retro vuelve con fuerza
La nostalgia también se hace presente en el calzado. Las firmas recuperan siluetas de archivo y modelos inspirados en diseños clásicos que vuelven a las calles con pequeñas actualizaciones.
Entre ellos destacan propuestas que recuperan ese aire deportivo y vintage que tanto encaja con la estética actual. El resultado son zapatillas que combinan referencias del pasado con una imagen más contemporánea y que funcionan tanto con looks informales como con prendas más cuidadas.
El satén lleva las zapatillas a otro terreno
Otra de las grandes novedades de la temporada está en los materiales. El satén y otras texturas delicadas aparecen en diseños que se alejan de la imagen tradicional de las zapatillas deportivas.
Estos acabados aportan un aspecto más femenino y sofisticado y conectan directamente con la estética ballet-core, que continúa influyendo en la moda. Así, las zapatillas se convierten en un complemento que puede formar parte incluso de estilismos más especiales, combinadas con faldas, vestidos o prendas de inspiración romántica.
Los tonos tierra son una apuesta segura
En cuanto a los colores, los tonos naturales serán algunos de los grandes protagonistas del día a día. Marrones chocolate, marrón glacé, tonos arcilla y naranjas suaves se incorporan a las zapatillas de temporada para crear diseños fáciles de combinar.
Son tonalidades que encajan especialmente bien con la paleta propia del otoño y que permiten sustituir las clásicas zapatillas blancas por opciones algo más cálidas sin renunciar a la versatilidad.
El plateado es el nuevo neutro
Para quienes buscan dar un toque diferente a sus looks, los acabados metalizados también tendrán un papel importante. El plateado se presenta como uno de los colores estrella y funciona prácticamente como un nuevo neutro, capaz de combinar tanto con prendas básicas como con estilismos más llamativos.
Junto a él, los colores intensos ganan protagonismo, especialmente los rojos y los tonos berenjena, que aportan una dosis extra de personalidad y resultan especialmente interesantes para looks de noche.
En definitiva, las zapatillas del otoño-invierno para esta nueva temporada dejan atrás el exceso de volumen para apostar por siluetas más finas, referencias vintage y materiales y colores capaces de elevar cualquier estilismo. Una temporada en la que el calzado deportivo sigue siendo cómodo, pero adquiere una imagen mucho más sofisticada.
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