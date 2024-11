El truco para saber si te quedan bien los pantalones de cintura alta, media o baja

Sabemos lo frustrante que puede ser probarse varios pantalones en la tienda y que ninguno parezca quedarte bien. A veces, lo que nos gusta no siempre es lo que más nos favorece, y encontrar el pantalón perfecto puede convertirse en una auténtica misión imposible. ¿Quién no ha sentido la incertidumbre de elegir entre un tiro alto, medio o bajo y no estar segura de cuál le sienta mejor?

Cada cuerpo es único, yaunque las modas cambien, lo importante es encontrar aquello que te haga sentir bien. No obstante, conocer qué tipo de cintura te favorece más según tu forma puede ayudarte a realzar tu figura y ahorrar tiempo cuando vas de compras.

Tienda | Pexels

La buena noticia es que existe un truco que te permitirá descubrir rápidamente qué tipo de cintura te favorece más. ¿Lo mejor de todo? No necesitas nada más que un espejo y tu brazo para averiguarlo.

¿Qué tipo de cintura me favorece más?

Para saber qué tipo de tiro te sienta mejor según la forma de tu cuerpo, la usuaria de Instagram @lanabok ha compartido un tip ideal, para el cual tan solo necesitarás situarte frente a un espejo de cuerpo entero y usar tu brazo.

Una vez te hayas situado delante de tu reflejo, deja caer tus brazos a los lados. Lo único que debes hacer es fijarte donde se dobla tu muñeca. Si se queda por debajo de la ingle, tienes un torso largo y, por ende, un pantalón de tiro alto será siempre la opción estrella.

Si tu muñeca se dobla por encima de la cintura eres de torso corto y, en tu caso, deberás apostar por cinturas de tiro bajo o medio, pues tal y como apunta la usuaria, "conseguirás alargar visualmente el cuerpo". Por último, si la muñeca se dobla justo a la altura de las ingles, cualquier tiro te servirá, pues tienes un cuerpo proporcionado.

Cómo saber si un pantalón te queda bien sin tener que probártelo

Ahora que ya sabes cómo descubrir fácilmente cuál es el tipo de cintura que mejor te sienta, hay otros trucos que te facilitarán aún más la vida a la hora de elegir un nuevo pantalón. De hecho, todos ellos están pensados para que te ahorres tiempo, ya que no tendrás necesidad de pasar por el probador.

El antebrazo marca la talla. Ya sabes que, dependiendo de la marca, no siempre tendrás la misma talla. Un truco que te permitirá saber si te encaja a la perfección es abrochando el pantalón y poniendo el antebrazo en el hueco de la cintura. Si te queda encajado, ¡esa es tu talla!

La cintura según tu cuello. Un tip que probablemente ha pasado de generación en generación, por su sencillez y efectividad. Enrolla la cintura de tu pantalón alrededor del cuello y si los extremos se juntan sin problema, has dado con la talla. Si no se pueden juntar o sobra tela, deberás apostar por otra talla.

Si encaja con la distancia entre hombros. Y, por último, un truco que todas hemos llevado a cabo alguna vez. Si la cintura del pantalón coincide con la distancia entre tus hombros, el ajuste será perfecto.