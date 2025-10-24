Serena Williams impacta con un vestido rojo pasión para recoger su galardón en los Premios Princesa de Asturias

Un año más, los Premios Princesa de Asturias han reunido en Oviedo a algunas de las personalidades más destacadas, en sus respectivos ámbitos, como es el caso de la tenista Serena Williams, que este año ha sido reconocida con el galardón Princesa de Asturias de los Deportes.

Serena Williams, a su llegada a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Desde su llegada a la capital asturiana, la deportista está disfrutando mucho de su estancia e incluso, a su entrada al hotel donde ha disfrutado esta mañana de un encuentro con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la famosa tenista ha bailado al son de las gaitas.

Horas después, la famosa tenista ha sorprendido acaparando todos los flashes a su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo, donde se celebrará la gran gala y recibirá su galardón, apostando por un vestido largo rojo de gasa y drapeado.