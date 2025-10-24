CELEBRADOS EN OVIEDO
Serena Williams impacta con un vestido rojo pasión para recoger su galardón en los Premios Princesa de Asturias
Serena Williams ha sorprendido a su paso por la alfombra azul, a la entrada del Teatro Campoamor, donde recibirá su Premio Princesa de Asturias 2025. La famosa tenista ha acaparado todos los focos con un diseño drapeado en rojo.
Un año más, los Premios Princesa de Asturias han reunido en Oviedo a algunas de las personalidades más destacadas, en sus respectivos ámbitos, como es el caso de la tenista Serena Williams, que este año ha sido reconocida con el galardón Princesa de Asturias de los Deportes.
Desde su llegada a la capital asturiana, la deportista está disfrutando mucho de su estancia e incluso, a su entrada al hotel donde ha disfrutado esta mañana de un encuentro con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la famosa tenista ha bailado al son de las gaitas.
Horas después, la famosa tenista ha sorprendido acaparando todos los flashes a su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo, donde se celebrará la gran gala y recibirá su galardón, apostando por un vestido largo rojo de gasa y drapeado.
