Paloma Rocasolano, en los Premios Princesa de Asturias 2025, con un vestido a la rodilla de estampado floral

El Teatro Campoamor, de Oviedo, ha extendido su alfombra azul para celebrar, como cada año, los Premios Princesa de Asturias 2025. Una ceremonia muy importante donde la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, la princesa Leonor, a través de la Fundación Princesa de Asturias, otorga galardones destacadas en ámbitos como las artes, las letras, las ciencias, el deporte o la cooperación internacional.

Y como cada año, una de las primeras en acudir a esta gran gala ha sido la tía de Leonor, Paloma Rocasolano.

Paloma Rocasolano, en los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Siempre en un plano muy discreto, la madre de la reina Letizia no ha podido evitar acaparar los flashes a su llegada al teatro. Para esta ocasión tan especial, la madre de la Reina ha apostado por un vestido con corte a la rodilla y escote de pico, con falda de vuelo y manga abullonada. Un vestido con estampado de flores y fondo negro.

El look de Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia | Gtres

Como complementos: salones negros con tacón bajo y clutch rígido en rosa claro. Y pendientes largos con una perla.