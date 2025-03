Las sandalias de Zara que han enamorado a María Pombo: "No me las voy a quitar en verano"

Tras un invierno frío y muy largo, ya es hora de celebrar la llegada de la primavera. Poco a poco, las temperaturas serán más cálidas, los días más largos y, por supuesto, aumentarán los planes al aire libre que tanto nos gustan.

Este periodo de transición es perfecto para hacer limpieza de armario. ¿Ya has revisado lo que usaste el año pasado? Seguro que te has encontrado con prendas y accesorios que no querrías volver a ver. Y es que, en tan solo unos meses, nuestro estilo puede cambiar más de lo que imaginamos.

Renovar el armario no significa deshacerse de todo a lo loco, sino hacerlo con lógica y estrategia, dejando espacio para nuevas piezas que realmente te entusiasmen. ¡Y, por supuesto, para ese calzado imprescindible que te acompañará toda la temporada!

Una de las influencers más seguidas del país, María Pombo, ya ha empezado a fichar las próximas tendencias. A través de sus redes sociales, nos ha mostrado una de sus primeras adquisiciones para la temporada primavera-verano: unas sandalias que, sin duda, se convertirán en el objeto de deseo de muchas.

Sandalias de dedo: por qué deberías tener unas en tu armario

Las sandalias de dedo son ese básico imprescindible que nunca pasa de moda. Son cómodas, combinan con todo y tienen el poder de realzar cualquier look solo con su presencia. No es de extrañar que a María Pombo le encanten, y más aún el modelo que ha conquistado su corazón.

Ella lo tiene claro: "Creo que no me las voy a quitar en verano". El modelo en cuestión es de Zara, ¡y le han gustado tanto que ha decidido comprarse dos pares en colores diferentes! Estas sandalias planas cuentan con unas tiras finas y se atan por el tobillo mediante hebilla, pero lo que realmente las hace especiales es el elegante detalle metálico en el dedo gordo.

Están confeccionadas en poliuretano y las puedes conseguir por 29,95 euros, con tallas que van de la 35 a la 42. ¡Date prisa, porque algunas tallas ya están agotadas!

Las sandalias de dedo de Zara | zara.com

Pombo ha apostado por el color rojo burdeos y confiesa que se ha arriesgado un poco y ha elegido también la versión en blanco, un tono que cada vez gana más protagonismo en los looks veraniegos. Si no te convencen estos colores, también las tienes en negro.

¿Qué calzado será tendencia en primavera?

Pero Zara no es la única tienda que apuesta por este modelo, lo que nos hace pensar que estamos ante una de las tendencias de la temporada. Si no encuentras tu talla en Zara, puedes probar suerte en Parfois, donde han lanzado unas sandalias casi idénticas. Vaya, son primas hermanas. En este caso, están disponibles en negro y rojo burdeos, con tallas de la 36 a la 41 y un precio ligeramente superior: 35,99 euros.

Las sandalias de Parfois | parfois.com

Otra opción interesante la encontramos en Asos, con un diseño que sigue la misma estética, pero con una pequeña variación: en lugar de varias tiras, solo tiene una que va del dedo hasta el tobillo. Disponible en negro y color piedra, su precio es más asequible, 22,99 euros, y las tallas van de la 36 a la 42.

Las sandalias de Asos | asos.com

Ahora que ya sabes qué tipo de sandalias necesitas para completar todos tus futuros looks, solo te falta elegir el color… ¡O hacer como María Pombo y llevarte más de un par!