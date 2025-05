Rosalía, Georgina Rodríguez y Jon Kortajarena en la MET Gala 2025: elegancia con sello español

Ser seleccionado por Anna Wintour para asistir a la MET Gala es todo un logro, y este año han sido tres las celebridades españolas que han conseguido formar parte de su exclusiva lista de invitados. Rosalía, Georgina Rodríguez y Jon Kortajarena han puesto el acento español en esta edición del gran evento anual de la moda en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La cantante, la empresaria y el modelo eligieron cuidadosamente sus looks para seguir —algunos más que otros— el dress code de este año, "Tailored for You", un guiño a la sastrería hecha a medida y al estilo personal, en consonancia con la exposición del Costume Institute titulada "Superfine: Tailoring Black Style", que explora la historia, del dandismo negro.

Rosalía

La de Sant Esteve Sesrovires firmó su cuarta asistencia a la MET Gala con un look de Balmain que no dejó indiferente a nadie. Su diseño, creado por Olivier Rousteing, estaba inspirado en un maniquí, con una estructura escultórica en blanco puro. La parte superior, moldeada al milímetro a su silueta, marcaba el cuerpo como si fuese una pieza de museo, y se combinaba con una falda fluida de tela, jugando con volúmenes y texturas. El diseñador explicó que la pieza simbolizaba "el inicio de la creación", un concepto que encajaba a la perfección con el lema de esta edición: hecho a medida.

Completó el estilismo con un peinado efecto mojado con ondas al agua y un maquillaje intenso en los ojos, que acentuaba aún más su mirada. El día antes, estuvo comiendo con Georgina en Nueva York. Según ha confesado, estaba encantada de volver a coincidir con ella.

Rosalía en la Met Gala 2025 | Gtres

Georgina Rodríguez

Para su primera MET Gala, Georgina apostó por la sencillez elegante. Eligió un slip dress negro largo con abertura lateral firmado por la marca georgiana Vetements. Lo más llamativo del look fue el espectacular collar con diamante amarillo central de Chopard que llevó como pieza principal. Como detalle especial, Gio añadió un tatuaje temporal a su brazo izquierdo con un diseño exclusivo fruto de una colaboración entre Vetements y el tatuador GANGA. En cuanto al maquillaje, eligió una gama de tonos nude de Charlotte Tilbury, con los labios como protagonistas. E, igual que Rosalía y muchas otras invitadas, lució su melena suelta peinada con efecto wet.

Su estilismo, que no estaba tan claramente alineado con el dress code, recordaba inevitablemente al que lució Lady Di en su única MET Gala en 1996.

Georgina Rodríguez en la Met Gala 2025 | Gtres

Jon Kortajarena

El modelo bilbaíno también debutó en la MET Gala este año. Apostó por una chaqueta de esmoquin blanca entallada, pajarita negra, pantalón negro y zapatos de charol. El toque personal lo puso con una flor roja en la solapa y un estilismo beauty que no pasó desapercibido: bigote fino y gafas de aire vintage. Una mezcla perfecta entre sastrería impecable y dandismo con guiño retro.

Kortajarena llegó acompañado por su viejo amigo Tom Ford, que eligió un esmoquin similar en negro. Juntos fueron uno de los dúos más estilosos de la noche.