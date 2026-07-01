Así ha sido la boda de "la niña más guapa del mundo" en París: vestido, maquillaje y un coche clásico

Esta semana ha ocurrido una de esas cosas que nos hacen darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Thylane Blondeau, la famosa "niña más guapa del mundo" cuyo rostro dio la vuelta al planeta a principios de los 2000 cuando solo tenía 6 años, acaba de celebrar su boda.

La modelo y empresaria francesa, de 25 años, ha compartido en Instagram -donde acumula 6,7 millones de seguidores- las imágenes de su enlace civil, celebrado en el ayuntamiento del distrito 16 de París. De este modo, ha dado el paso definitivo en su relación con Ben Attal, con quien comenzó a salir en 2020. En la galería que ha publicado podemos ver desde los preparativos hasta la firma, coronando la celebración con una romántica instantánea de marido y mujer frente a uno de los grandes iconos de la capital francesa: la Torre Eiffel.

En la celebración no faltó su "hijo" de cuatro patas, un adorable perro pomerania que les acompaña a todas partes y al que vistieron para la ocasión con un minúsculo esmoquin blanco y negro.

Boda de Thylane Blondeau | Instagram @thylaneblondeau

Tras convertirse en marido y mujer, los recién casados abandonaron el lugar a bordo de un Porsche 356 Speedster clásico repleto de flores.

Boda de Thylane Blondeau | Instagram

El look nupcial de Thylane Blondeau

Thylane no dejó ningún detalle al azar en una boda que desbordó un gusto exquisito de principio a fin. Para el proceso de vestirse y maquillarse, la modelo eligió una suite en el lujoso hotel de cinco estrellas Shangri-La Paris, con unas espectaculares vistas a la Torre Eiffel. El espacio fue decorado con globos en tonos rosados y lámparas de luz cálida para crear un ambiente de lo más íntimo y especial.

Tanto los tratamientos de belleza previos como el propio maquillaje fueron realizados íntegramente con productos de Dior. De la mano de la estilista Andreea Ali, el resultado fue un acabado muy natural y luminoso que resaltaba la famosa mirada de la novia. Por su parte, el peinado, obra de Fabio Petri, consistió en un moño de altura media, pulido y adornado con varias margaritas naturales.

Preparativos de la boda de Thylane Blondeau | Instagram @thylaneblondeau

El vestido fue el secreto mejor guardado: un diseño blanco, de silueta recta, tirantes anchos y escote cuadrado que destacaba por una capa corta abotonada a la espalda que cubría los hombros. La pieza fue confeccionada a medida en el taller de Eva Bouskila Bridal, un atelier familiar francés conocido por sus diseños sofisticados y materias primas de alta calidad. El ramo, en sintonía con las líneas puras del vestido, estuvo compuesto por calas blancas, flores comúnmente asociadas con la pureza.

Boda de Thylane Blondeau | Instagram @thylaneblondeau

Por su parte, el novio lució un traje de dos piezas azul marino de corte ajustado, combinado con camisa blanca y prescindiendo de la corbata para darle un aire más relajado y moderno.

Boda de Thylane Blondeau | Instagram @thylaneblondeau

Así fue su romántica pedida de mano

El romántico enlace de la pareja se ha celebrado tan solo unos meses después de que Blondeau y Attal anunciaran su compromiso a través de las redes sociales.

A juzgar por las idílicas fotografías que compartieron en su momento con sus seguidores, la pedida de mano tuvo lugar durante un romántico viaje a Grecia, frente a las aguas del mar Mediterráneo. "Le dije que sí a mi mejor amigo. Brindo por el siempre", anunció ella emocionada. Un "para siempre" que ya ha comenzado de manera oficial en las calles de París.