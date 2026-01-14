Cuidado con los descuentos trampa de las rebajas: comprar por impulso puede salirte muy caro

La razón por la que la gente suele "volverse loca" con las rebajas es por esa sensación de urgencia que entra en su cuerpo pensando en que tienen que aprovechar la oportunidad de que los precios bajen considerablemente. Y claro, ver a las demás personas, entrar, mirar ropa, comprar y tanto alboroto, acaba creando en ti una necesidad de hacer lo mismo, como si de un contagio se tratase.

Rebajas en moda | iStock

Pero antes de comprar con impulsividad debes tener claro que no todo es lo que parece. Aunque cueste, tienes que mirar con perspectiva antes de comprar. Por eso, antes de salir de casa, haz un presupuestocon el total de lo que estas dispuesta a gastar, si son 120 euros, no sobrepases la cifra solo por pensar que es un chollo o que lo necesitas si realmente va a ser un caprichito más que se quedará con la etiqueta en el armario.

Comprueba los precios iniciales antes de pasar la tarjeta por el datáfono, piensa en si realmente quieres esa camiseta porque te gusta, si la comprarías a su precio normal o simplemente te estás dejando llevar por colores y ofertas llamativas. No compres por impulso, porque no estarás pensando con claridad y, a lo mejor luego, cuando se pase la euforia del momento, deja de gustarte.

No pierdas el control ni gastes demasiado por cosas innecesarias. Además debes tener claro que las tiendas tienen todo pensado para llamar tu atención: música, últimas tallas, colores llamativos y nuevos precios en grande.