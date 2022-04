Lo que no se dice, pero se piensa: Protocolos no escritos de las bodas

Arrancan los meses de bodas y con ello las miles de dudas que surgen a la hora de vestirse para la ocasión.

Aunque pueda parecer algo confuso, al final las reglas protocolarias siguen una lógica y cada vez son menos las novias que las siguen a rajatabla.

He tenido la suerte de acudir a un gran número de bodas, lo que me ha dado la oportunidad de observar y aprender los protocolos escritos y los no escritos a la hora de ser la invitada a este tipo de ceremonias.

Aunque puede que a día de hoy no tengas ninguna celebración la vista, con los años irás teniendo más, hasta el punto de ser una rutina en ciertos meses. Por lo tanto, cuanto más sepas, mejor.

Por eso, os dejo algunos consejos que me habría gustado saber antes de ir a una boda.

No eres la protagonista

Sin duda, aunque es bastante obvio, no todas las personas invitadas de una boda parecen saberlo. Es muy importante tener en cuenta la cercanía que tienes con los novios puesto que, dependiendo de esto, tendrás mayor o menor libertad a la hora de escoger estilos de vestidos, colores y complementos.

Por lo general, siempre tienes que tener en cuenta que la protagonista es la novia, y que no estás en una alfombra roja.

Para el día, escoge colores neutros y claros. Si eliges estampados, que sean sencillos y que los colores sean coherentes los unos con los otros.

Para la noche, puedes optar por colores más oscuros y cortes más largos, pero evitar escotes muy pronunciados o espaldas muy descubiertas. La elegancia y la sencillez serán tus mejores aliados.

Evitar llevar los colores de la familia

Aunque por supuesto es imposible saber siempre este detalle, si tienes la cercanía suficiente como para saber el color que escogerá la familia más cercana de los novios para la ocasión, lo mejor es evitar escoger esos colores para así dejarles ese protagonismo a sus familiares.

De esta forma, en las fotografías siempre destacarán sobre el resto de invitados.

Si es tu familia, coordinad los colores

Siguiendo con el punto anterior, aunque no sea algo que se debe seguir siempre, queda mucho mejor mantener unos tonos coherentes entre los familiares de los novios.

De esta forma las fotos quedarán mucho mejor y serán más bonitas para el recuerdo. No es necesario que sea un color en concreto, sino la tonalidad de los colores, su intensidad... simplemente que queden bien los unos con los otros.

Conoce las costumbres de la zona

Al haber sido invitada a bodas en diferentes ciudades de España, me he dado cuenta de la gran diferencia que hay entre las distintas Comunidades Autónomas.

Por ejemplo, en el sur, las mujeres van mucho más arregladas y se espera esto de ellas: colores vivos, diseños únicos, tocados exagerados… Por otro lado, en Valencia se opta por colores y formas más sencillas y discretas, con cortes clásicos y tocados discretos.

Ni una ni otra opción están bien o mal, simplemente son distintas. Por lo que, si conoces estas diferencias antes de acudir a una boda, te facilitará mucho acertar a la hora de escoger tu vestuario.

Y esto es solo hablando dentro de España, puesto que si nos referimos a bodas de diferentes culturas, la cosa cambia incluso más. Aprovecha la oportunidad y aprende de diferentes costumbres y tradiciones.

Llévate algo para taparte

En la gran mayoría de ocasiones, las bodas se celebran en meses de calor, por lo que los vestidos suelen ser de tirantes, de palabra de honor, espaldas abiertas etc.

Aunque son looks completamente acertados para la ocasión, cuando se trata de una ceremonia religiosa, se considera más respetuosos llevar algo con lo que cubrirse durante la misa.

Además esta prenda te servirá para taparte cuando anochezca y empiece a refrescar. Por lo que, encontrar un chal o pañuelo que sea de los tonos del vestido o con un estampado bonito, no solo te servirá como complemento y te dará mucho más juego al look, también te supondrá una pieza muy útil.

¿Qué otros consejos te habría gustado que te dijeran a ti antes de ir a tu primera una boda?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo agrandar un zapato que te aprieta