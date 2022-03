Minifalda para todas: cómo combinarla para que te sientas cómoda

La primavera está a la vuelta de la esquina y debemos empezar a adquirir nuevas prendas para empezar la próxima temporada a lo grande. Vestidos, blusas y sandalias inundarán nuestros armarios, aunque también lo harán las minifaldas. Te traemos algunas ideas para que sepas cómo combinarlas.

Una prenda que genera amor y odio

A muchas les encantan y hasta las llevan hasta en invierno. Otras, en cambio, las quieren bien lejos de su ropero. Aunque sea una de las partes de abajo más versátiles, pueden llegar a ser muy traicioneras. Un golpe de viento o sentarse mal en una silla te pueden llevar a vivir algún aprieto.

Dejando a un lado ese motivo, puede que no hayamos querido dar el paso porque alguna vez nos hemos sentido juzgadas al llevarlas, al no entrar en los cánones de belleza socialmente establecidos como perfectos. Pero eso ha llegado a su fin, te invitamos a que las uses seas como seas y de la forma que prefieras. Todas somos libres de vestir como queramos.

Con jersey

Sabemos que la primavera es aquella estación, del año donde a primera hora de la mañana el sol brilla y calienta, pero horas más tarde puedan caer lluvias torrenciales. Por eso, es importante que siempre lleves algo de abrigo, ya que vestir una minifalda no significa tener que ir con camiseta de tirantes. La influencer Verónica Díaz ha decidido combinar su minifalda con un jersey bien calentito, además de arriesgarse al combinar tonalidades aparentemente opuestas.

Con camisa básica

Si quieres añadirle un toque elegante a tu estilismo, pero a la vez informal, puedes optar por la típica camisa con botones blanca. Puedes darle un rollo arreglado, luciéndola atada o más alocado, con algún que otro botón suelto. Esta última es la opción por la cual se ha decantado Dulceida, combinando su minifalda de rayas beis con una camisa blanca transparente.

Con botas altas

En verano, las sandalias son imprescindibles si no queremos asarnos de calor, pero en primavera no todos los días son idóneos para llevarlas. Por ello, te recomendamos que si no quieres ir con el pie destapado, combines tu minifalda con unas botas altas, unas que lleguen por debajo de la rodilla. Vas a generar un efecto magnífico con el contraste alto de los zapatos y el corte de la minifalda, tal como lo hace Anna Padilla.

A juego

¿Quién ha dicho que los trajes no son atemporales? Algo muy usual en las minifaldas es llevar una prenda estilo americana o abrigo corto a juego. Con la personalidad que le darás a esta combinación, serás la reina de la oficina (o también podrás lucir un look de escándalo en una terracita al sol con tus amigas). La influencer Rocío Osorno ha apostado por un traje color verde pastel muy estiloso.

Con blazer oversize

Ya sabemos que este tipo de chaquetas están en tendencia, así que te proponemos que la conserves hasta el verano. En primavera, te pueden hacer de abrigo, a la vez que complementan tus looks a la perfección. Para darle un toque diferente al estilismo, escoge una minifalda estampada. Por ejemplo, Rebeca Terán ha elegido una de tejido animal print de cebra y la ha combinado con una blazer en color fucsia chillón.

Des de NovaMás, te hemos descubierto algunas de las mil alternativas y combinaciones que existen, pero ¿Por qué no pruebas a encontrar tu propio look perfecto?

