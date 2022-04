Zara abre en Madrid su tienda más grande: te contamos todos los detalles

El imperio de Inditex sigue avanzando de forma imparable en el terreno de la industria textil. Pocos días después de que su fundador, Amanacio Ortega, repitiera puesto en la lista Forbes de los españoles más ricos del mundo, su buque insignia, Zara, abre una nueva tienda en Madrid; la más grande del mundo.

La primera tienda inaugurada con Marta Ortega como presidenta del grupo, ocupa más de 7.700 metros cuadrados y está dividida en cuatro plantas. Lo gran novedad de este inmenso local es la experiencia de venta que pretende ofrecer. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber de este nuevo y revolucionario Zara de Madrid.

¿Dónde está?

El Zara más grande del mundo, hasta el momento, se encuentra ubicado en la Plaza de España, dentro del Edificio España. Al lado, Inditex también ha abierto un Stradivarius gigante que suma algo más de mil metros cuadrados a las conquistas del grupo.

¿Qué hay en cada planta?

Como es habitual, cada planta ofrece ropa de sus distintas colecciones. En la primera se pueden ver las últimas novedades de la colección de mujer y la nueva sección de cosmética Zara Beauty.

En la segunda planta, de nuevo, más ropa de mujer, ya que es la colección más extensa. La ropa de hombre se ubica en la tercera, donde también se encuentra Zara Home.

¿Y Zara Kids? En la planta -1,donde también hay un almacén.

Nuevos servicios

El nuevo local de Inditex tiene como objetivo agilizar la experiencia de compra de sus clientes. Por eso, la tienda cuenta con novedosos servicios en los que el usuario puede gestionar sus compras sin la ayuda de nadie. Sigue leyendo.

Recogida de pedidos

El Zara más grande del mundo cuenta con sistema de recogida de pedidos online muy fácil de usar. Tan solo hace falta escanear el código QR y tu paquete te aparece a través de un sistema robotizado.

Al lado, hay una especie de contenedores para reciclar las cajas de los pedidos, por lo que puedes desenvolverlos allí mismo.

Devolución de pedidos

Esta tienda inteligente también te permite devolver los productos que no te convencen sin necesidad de hablar con ningún dependiente. Tan solo debes escanear el QR y dejarlo en un buzón.

Autocobro

En cada una de sus plantas puedes encontrar espacios de autocobro, donde puedes desalarmar las prendas tu misma tras pagarla a través del Pay&Go de la App de Zara.

Donar ropa

El nuevo Zara también tiene contenedores para dar la ropa que ya no nos ponemos a Cáritas. Y así se da una segunda vida a todas esas prendas que dejamos de utilizar, no porque estén rotas, sino porque ya no nos gustan.

Probadores del futuro

Los probadores de este Zara tampoco dejan a nadie indiferente. Estos funcionan al estilo de una pescadería, tú coges un número a través de un código QR y, cuando hay un probador libre, te lo asignan de forma automática. ¡Hay 28!

Una vez te has probado la ropa, si hay alguna prenda que te quieres llevar a casa, la escaneas con Pay&Go, la desalarmas y ya te puedes marchar. Ya no tendrás ese momento de dudas y remordimientos anticipados mientras haces cola en caja.

Showrooms

La novedad favorita de cualquier apasionada de la moda son los showrooms que se pueden encontrar únicamente -por ahora- en este Zara. Se trata de pequeños espacios con muy pocas prendas expuestas con delicadeza. Estas te sirven de muestra y, si te gusta alguna, al lado hay un almacén para ir a busca tu talla de manera rápida.

Estas pequeñas boutiques ofrecen zapatos, lencería, maquillaje y ropa deportiva. Las colecciones más exclusivas de Zara.

