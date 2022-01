Prendas efecto piel que aún puedes comprar en rebajas

Las prendas de ropa efecto piel son un básico en todos los armarios, pero aún más esta temporada. En las colecciones otoño-invierno 2021-22, el efecto cuero va mucho más allá de las cazadoras tipo biker y lo podemos encontrar en todo tipo de prendas: abrigos largos, blazers, tops, pantalones anchos, pantalones pitillo, bolsos, gorros y calzado.

Está claro que, en el mundo de la moda, esta temporada no eres nadie si en tu outfit no llevas una prenda con un tejido que parezca de piel. Lo bueno, es que al no ser piel real, los precios son mucho más económicos, aptos para todos los bolsillos (además de ser productos cruelty free).

Zara, Bershka, Stradivarius, Mango y H&M tienen artículos de este estilo para todos los gustos y ahora, que están de rebajas, no hay excusa para no hacerte con uno. A continuación te mostramos ideas para adquirir tu próxima salida de compras:

Total look marrón

Aretha la Galleta lució un total look efecto piel de color marrón que nos encantó. Se trata de un outfit de Zara que causó mucho furor, pero tenemos la suerte de que ha llegado a las rebajas, aunque no en su totalidad.

Actualmente, tanto el pantalón (Ref. 7901/201) como el body (Ref. 8676/006) los podemos encontrar rebajados por 9,99 euros y 5,99 euros respectivamente. El blazer, en cambio, ya sale agotado en la página web.

Blazer cropped

Si bien el blazer marrón de efecto cuero está agotado en Zara, en Bershka lo puedes encontrar rebajado en versión cropped (Ref.6367/109/700). Se trata de una prenda de la colección que lanzó la marca junto a C. Tangana y está disponible también en negro. El precio actual es de 19,99 euros.

Los pantalones más deseados

Esta temporada, todas hemos caído en la tentación de comprarnos unos pantalones de pernera ancha negros de efecto piel. Si tú aún no lo tienes, es hora de correr a Stradivarius a comprar el que tienen de rebajas: ¡cuesta tan solo 15,99 euros! (Ref.4565/887-I2021). Además, aún está disponible online y en muchas tallas.

Y si este no te convence, en Mango también encontrarás un modelo parecido por 19,99 euros. Disponible en color negro y vino (Ref. 17045922-HOLBORN-LM).

Botas altas con tacón

Si tienes el pie pequeño y estás deseando comprarte unas botas altas negras efecto piel, hoy es tu día de suerte. En H&M encontrarás unas con tacón de 8 centímetros en el número 35, rebajadas a 34,99 euros. Es el calzado ideal para combinar con todos los vestidos (Ref 1008261002).

Anorak acolchado

Para ir calentita y a la última, en las rebajas de Mango puedes encontrar un anorak efecto piel acolchado, de color negro (Ref 17025516-CHESTER-LM). Su precio actual es de 39,99 euros.

En el siguiente post de Emelie Lindmark puede ver uno similar en color marrón. Queda perfecto con unos vaqueros claros y una camisa.

Bucket hat

El gorro tendencia del último año también está disponible en efecto piel, de color negro, en Mango. Su precio rebajado es de 9, 99 euros (Ref. 17094065-EMBOSSED-LM).

Chiara Ferragni lo lleva con tejido de pelo:

